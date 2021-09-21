Экспорт российского ПО за прошлый год составил более 5 млрд долларов

Объем экспорта российского программного обеспечения (ПО) за последний год вырос на 13,5% и составил более 5 млрд долларов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Всемирном Конгрессе IPMA в Санкт-Петербурге.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря реализации комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий как для лидеров рынка ИТ-отрасли, так и для высокотехнологичных стартапов.

"Наша задача - создать такие условия, чтобы вести бизнес из России было выгоднее, чем из любой другой страны", - подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что по поручению президента все регионы России приняли стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.