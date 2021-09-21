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21.09.2021 15:21
Рубрика: Российский автопром

Эталонную ГАЗ-24 "Волга" нашли в гараже у деда, который хранил ее для внуков

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Roma Uracco рассказал в своём блоге об уникальном автомобиле: ГАЗ-24М, который всю свою жизнь провёл на деревянных колодках под покрывалом в гараже львовского пенсионера.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но эта "капсула времени" уникальна вдвойне: модель ГАЗ-24М выпускалась всего лишь более года.

Письмо блогеру написал внук владельца редкой "Волги", которая находилась во Львове. Пробег почти отсутствует: на одометре нет и 30 км, а всё расстояние, которое прошёл автомобиль, - от магазина до гаража.

Как выяснилось, ГАЗ-21М 1985 года выпуска был куплен просто потому, что была возможность: первый и единственный её владелец работал начальником колонны в таксопарке Львова. Так как у него уже была машина на каждый день - тоже ГАЗ-24, не переходная, но зато в экспортном исполнении, то "эмку" он решил сохранить для будущих внуков.

Вся кузовщина, детали подвески, моторный отсек - как новые, и даже резина сохранила "усики".

#ГАЗ