Ford возродит имена классических моделей для новых автомобилей

Американский концерн Ford Motor намерен продолжить практику возрождения имен исторических моделей - они будут использоваться для машин нового поколения, в т.ч. электромобилей, об этом в интервью Autocar заявил шеф-дизайнер европейского отделения компании Мурат Гюлер.

За последние годы Ford вернул в свою гамму бренды Puma, F-150 Lighting, Bronco и Maverick. По словам Гюлера, имена с историей - это конкурентное преимущество Ford, особенно на фоне производителей из Китая и Кореи, у которых нет богатого прошлого.

"Обращаясь к богатому прошлому компании Ford для именования новых продуктов, мы можем достучаться до эмоций потребителя, рассказать историю, которую не расскажет никакой другой производитель. Это возможность выделиться из массы", - приводит слова Гюлера Autocar.

Шеф-дизайнер Ford Europe отказался назвать имена, которые могут быть возрождены следующими для новых моделей, однако у Ford в загашнике много легендарных наименований, среди них - Escort, Granada, Capri, Sierra, Cortina, Probe.

При этом представитель Ford отметил, что в планы компании не входит злоупотреблять ретро-дизайном, вот почему новый электромобиль Mustang E-Mach, например, в своем облике практически не имеет отсылок к старым "Мустангам".