Новости

Силуанов уточнил, кому придется платить повышенный НДПИ 21:11
Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля" 21:00
В ФСС назвали максимальную выплату за один день больничного 20:57
Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН 20:35
Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть 20:16
Минфин оценил доходы бюджета после изменения ставок некоторых налогов 20:13
Китайский застройщик Evergrande пропустил платежи двум банкам 20:11
Небензя: Обсуждать Крым в рамках ГА ООН бесполезно 20:08
Байден: США вступают в эру "неотступной дипломатии" 19:33
Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк 19:04
Фонду поддержки детей определили финансирование до 2024 года 19:02
Москва "встала" в девятибалльных пробках 18:58
Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми 18:37
При какой температуре можно жаловаться на холод в садиках и школах 18:36
Первое заседание Госдумы будут готовить члены пяти партий 18:30
Хьюго Уивинг появится в образе Агента Смита в новой "Матрице" 18:24
Глава Минспорта прокомментировал скандал с договорными матчами в гандболе 18:15
К выходным в Москве потеплеет до +15 градусов 18:10
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 21:00
Рубрика: Общество

Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля"

Текст: Василий Кошкин

Средства, выплаченные "Норильским никелем" в качестве штрафа за разлив дизельного топлива в Норильске, направляются исключительно на экологические проекты. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Как интерес к экологии меняет потребительское поведение

Ранее в "Норникеле" заявили, что в федеральный бюджет компания перечислила 145,5 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда водным объектам, еще 684,9 миллиона было выплачено в бюджет Норильска как возмещение вреда почвам.

Утечка 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая прошлого года. Тогда дизельное топливо попало в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озера Пясино.

В сентябре того же года Росприроднадзор подал иск о возмещении вреда окружающей среде к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель").

Общество Экология Правительство Минфин Компании Металлургия и горнодобыча Норильский никель Разлив нефтепродуктов в Норильске

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов