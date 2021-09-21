Глава Минфина рассказал, куда пойдут средства от штрафа "Норникеля"

Средства, выплаченные "Норильским никелем" в качестве штрафа за разлив дизельного топлива в Норильске, направляются исключительно на экологические проекты. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

Ранее в "Норникеле" заявили, что в федеральный бюджет компания перечислила 145,5 миллиарда рублей в качестве компенсации вреда водным объектам, еще 684,9 миллиона было выплачено в бюджет Норильска как возмещение вреда почвам.

Утечка 21 тысячи тонн топлива на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая прошлого года. Тогда дизельное топливо попало в реки Далдыкан, Амбарная, Пясина и озера Пясино.

В сентябре того же года Росприроднадзор подал иск о возмещении вреда окружающей среде к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель").