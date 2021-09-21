Инспекторы из России проверят военные объекты в Дании

Во вторник, 21 сентября, группа инспекторов из России начнет проверку того, как осуществляется военная деятельность в одном из районов Дании. Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков объяснил, что подобные командировки организуются в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Их цель - выяснить объективность предоставляемой страной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Рыжков уточнил, что международная инспекция в Дании продлится до 23 сентября и охватит территорию около 18 тысяч квадратных метров. Российские офицеры должны убедиться, что расположенный в этом районе датский военный гарнизон живет обычной жизнью. Что там не предпринимают никаких действий, несущих угрозу соседним государствам.

Местные военные такому контролю препятствовать не станут. Более того, при необходимости они разрешат коллегам из России поговорить со своими солдатами и офицерами. Венский документ дает международным инспекторам такое право. Единственное ограничение - контролеры не должны отвлекать личный состав от службы и занятий и ограничить свой интерес согласованной с датскими военными территорией.

Несколько слов о том, чем должна завершиться эта поездка. На ее заключительном этапе военные, как правило, организуют специальный брифинг. Речь, конечно, не о встрече с журналистами. Хозяева и гости сядут за один стол и вместе проанализируют все увиденное и услышанное. Если контролеры заметят у принимающей стороны какие-то нарушения международных обязательств, они на них укажут. А командование воинской части даст свои комментарии. По возвращению домой инспекторы из России подготовят для ОБСЕ подробный отчет о командировке в Данию.

Напомним, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) и вынужденной аналогичной процедуры России сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности теперь ограничивается только взаимодействием в рамках Венского документа 2011 года.

Досье "РГ"

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят 30 ноября 2011 года решением Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В настоящее время его участниками являются 56 государств.

Реализация этих договоренностей предусматривает обмен информацией и осуществление мер повышения транспарентности. Также предусмотрены консультации и сотрудничество в отношении необычной военной деятельности, сотрудничество в отношении опасных инцидентов военного характера, организация посещений для устранения озабоченности в отношении военной деятельности.

Сюда же входят осуществление контактов и военного сотрудничества, предварительное уведомление об определенных видах военной деятельности, наблюдение за определенными видами военной деятельности, соблюдение ограничительных положений и осуществление мер контроля. Целью этих договоренностей также является развитие региональных мер доверия и безопасности, участие в ежегодных совещаниях по оценке выполнения и заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Обмен ежегодной информацией между государствами-участниками Венского документа осуществляется в печатном и электронном видах. При этом используются дипломатические каналы и межгосударственная коммуникационная сеть связи ОБСЕ.