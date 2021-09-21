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21.09.2021 00:00
Рубрика: Власть

Инспекторы из России проверят военные объекты в Дании

Текст: Юрий Гаврилов
Во вторник, 21 сентября, группа инспекторов из России начнет проверку того, как осуществляется военная деятельность в одном из районов Дании. Начальник Национального центра РФ по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков объяснил, что подобные командировки организуются в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Их цель - выяснить объективность предоставляемой страной информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
Фото: VALDA KALNINA/РИА Новости Фото: VALDA KALNINA/РИА Новости
Фото: VALDA KALNINA/РИА Новости

Рыжков уточнил, что международная инспекция в Дании продлится до 23 сентября и охватит территорию около 18 тысяч квадратных метров. Российские офицеры должны убедиться, что расположенный в этом районе датский военный гарнизон живет обычной жизнью. Что там не предпринимают никаких действий, несущих угрозу соседним государствам.

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Местные военные такому контролю препятствовать не станут. Более того, при необходимости они разрешат коллегам из России поговорить со своими солдатами и офицерами. Венский документ дает международным инспекторам такое право. Единственное ограничение - контролеры не должны отвлекать личный состав от службы и занятий и ограничить свой интерес согласованной с датскими военными территорией.

Несколько слов о том, чем должна завершиться эта поездка. На ее заключительном этапе военные, как правило, организуют специальный брифинг. Речь, конечно, не о встрече с журналистами. Хозяева и гости сядут за один стол и вместе проанализируют все увиденное и услышанное. Если контролеры заметят у принимающей стороны какие-то нарушения международных обязательств, они на них укажут. А командование воинской части даст свои комментарии. По возвращению домой инспекторы из России подготовят для ОБСЕ подробный отчет о командировке в Данию.

Напомним, что после выхода США из Договора по открытому небу (ДОН) и вынужденной аналогичной процедуры России сотрудничество РФ с западными государствами в сфере безопасности теперь ограничивается только взаимодействием в рамках Венского документа 2011 года.

Досье "РГ"

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности принят 30 ноября 2011 года решением Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. В настоящее время его участниками являются 56 государств.

Реализация этих договоренностей предусматривает обмен информацией и осуществление мер повышения транспарентности. Также предусмотрены консультации и сотрудничество в отношении необычной военной деятельности, сотрудничество в отношении опасных инцидентов военного характера, организация посещений для устранения озабоченности в отношении военной деятельности.

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Сюда же входят осуществление контактов и военного сотрудничества, предварительное уведомление об определенных видах военной деятельности, наблюдение за определенными видами военной деятельности, соблюдение ограничительных положений и осуществление мер контроля. Целью этих договоренностей также является развитие региональных мер доверия и безопасности, участие в ежегодных совещаниях по оценке выполнения и заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Обмен ежегодной информацией между государствами-участниками Венского документа осуществляется в печатном и электронном видах. При этом используются дипломатические каналы и межгосударственная коммуникационная сеть связи ОБСЕ.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Дания Правительство Минобороны

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