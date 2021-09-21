Как Марс потерял свои океаны

И вот международная группа ученых опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences новую гипотезу исчезновения воды на Марсе. Планете просто-напросто не хватило массы, чтобы удержать океаны.
Свои выводы ученые сделали, изучая изотопы калия, содержание которых коррелирует с летучими веществами, в том числе и с водой. Результаты показали, что за время своего формирования Марс потерял намного больше калия и других летучих веществ, чем Земля. Но самое главное, что обнаружена очевидная зависимость между размером планеты, ее гравитацией и изотопным составом калия.
Эти результаты имеют важное значение для поиска жизни на других планетах, помимо Марса. По мнению ученых, существует довольно ограниченный вариант размеров планет, в котором у них есть шанс иметь достаточно воды для существования сложных форм жизни.