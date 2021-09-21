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21.09.2021 13:50
Рубрика: Общество

Как Марс потерял свои океаны

Текст: Юрий Медведев
О том, что Марс не меньше, чем Земля, был покрыт океанами, озерами, ученые знают давно. Но куда исчезла эта вода? Было предложено множество вариантов объяснения феномена. Один из самых популярных - виноваты сильнейшие пылевые бури. Они, как пылесос, поднимали в атмосферу не только песок, но и воду, где солнечная радиация разлагала ее на молекулы. Впрочем, у этого объяснения было немало противников.

И вот международная группа ученых опубликовала в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences новую гипотезу исчезновения воды на Марсе. Планете просто-напросто не хватило массы, чтобы удержать океаны.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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Свои выводы ученые сделали, изучая изотопы калия, содержание которых коррелирует с летучими веществами, в том числе и с водой. Результаты показали, что за время своего формирования Марс потерял намного больше калия и других летучих веществ, чем Земля. Но самое главное, что обнаружена очевидная зависимость между размером планеты, ее гравитацией и изотопным составом калия.

Эти результаты имеют важное значение для поиска жизни на других планетах, помимо Марса. По мнению ученых, существует довольно ограниченный вариант размеров планет, в котором у них есть шанс иметь достаточно воды для существования сложных форм жизни.

Общество Наука Общество Космос Исследование Марса

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