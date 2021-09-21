Мэрия заявила о скором завершении реконструкции МКАД

Столичные власти заявили о завершении реконструкции МКАД в 2024 году.

"В ближайшие годы работа на развязках МКАД будет полностью завершена, - заявил через официальный портал столичного правительства заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - В следующем году будет открыта развязка на пересечении с Осташковским шоссе, в 2023-м - с Алтуфьевским, а в 2024-м - с улицами Верхние Поля и Липецкой".

По оценкам главы стройкомплекса реконструкция МКАД позволило значительно повысить пропускную способность магистрали. За последние несколько лет было перестроено 18 развязок кольца с вылетными магистралями, выезды на МКАД стали безопаснее и быстрее.