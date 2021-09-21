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21.09.2021 13:00
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития: Инфляция в России в 2021 году составит 5,8%

Текст: Василий Кошкин
Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в РФ в 2021 году с 5% до 5,8%. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - сказал Херсонцев, которого цитирует РИА Новости.

Фото: iStock
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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция начнет снижаться в четвертом квартале 2021 года, сейчас же она находится на пике показателей.

По ее словам, в сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей, что связано с эффектом базы, поскольку в сентябре 2020 года в России было снижение цен на 0,1%.

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