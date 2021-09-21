Минэкономразвития: Инфляция в России в 2021 году составит 5,8%

Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции в РФ в 2021 году с 5% до 5,8%. Об этом заявил статс-секретарь - замминистра экономического развития Алексей Херсонцев на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"В базовом варианте ожидаем ее на конец декабря на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте - 4%", - сказал Херсонцев, которого цитирует РИА Новости.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция начнет снижаться в четвертом квартале 2021 года, сейчас же она находится на пике показателей.

По ее словам, в сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей, что связано с эффектом базы, поскольку в сентябре 2020 года в России было снижение цен на 0,1%.