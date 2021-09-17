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Рубрика: Экономика

Глава Центробанка озвучила сроки снижения инфляции в России

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Инфляция в России начнет снижаться в четвертом квартале 2021 года, сейчас же она находится на пике показателей. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, отметив, что в сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Это связано с эффектом базы, поскольку в сентябре 2020 года в России было снижение цен на 0,1%.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Инфляция снизится под влиянием того, что будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов. Также скажется эффект от цикла ужесточения денежно-кредитной политики, начатого Центробанком с марта. В интервью РБК глава ЦБ уточнила, что в сентябре инфляция будет в районе 7%, выразив надежду, что это действительно пиковые значения.

По данным последнего анализа, индикаторы инфляции, которые характеризуют устойчивые факторы, все равно находятся выше 4%, отметила Набиуллина. По ее словам, невозможно оказать влияние на те факторы, которые вызвали инфляцию, - на мировые цены на зерно и сталь, но через денежно-кредитную политику можно оказать влияние на то, в какой степени возросшие издержки переносятся в цены. Проинфляционные риски сейчас превалируют, и инфляция вернется к целевому уровню в 4% только во второй половине следующего года.

Ранее сообщалось, что Банк России может поднять ключевую ставку и выше 7%. "Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4%. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", - отметила Эльвира Набиуллина.

Летом глава ЦБ заявляла, что инфляция в России задержится надолго. Она напомнила, что несколько десятилетий назад в России был долгий период высокой инфляции, а на низкий ее уровень приходились небольшие промежутки времени. Инфляционные ожидания были более сдержанными в стабильных условиях, но теперь идет реакция на имеющуюся ситуацию - пандемия принесла серьезные изменения. Как добавила Набиуллина, экстренные меры по регулированию цен не должны быть продолжительными, необходимо развивать производство, привлекать инвестиции, а для этого нужны предсказуемые условия.

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