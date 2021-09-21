Минтруд разработал проект плана по выявлению теневой занятости

Минтруд подготовил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации, который был разработан в рамках поручения президента России", - говорится в заявлении.

По итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, Минтруду было поручено доработать план и обеспечить его согласование с полпредами президента в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.

Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что число россиян, работающих в теневом секторе экономики, достигло 20% от всех граждан трудоспособного возраста. При этом во втором квартале 2021 года количество неформально занятых выросло на полтора миллиона человек.