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21.09.2021 13:39
Рубрика: Экономика

Минтруд разработал проект плана по выявлению теневой занятости

Текст: Матвей Линник
Минтруд подготовил проект плана по выявлению теневой занятости и ее легализации. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации, который был разработан в рамках поручения президента России", - говорится в заявлении.

Фото: iStock
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По итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, Минтруду было поручено доработать план и обеспечить его согласование с полпредами президента в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.

Ранее аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, что число россиян, работающих в теневом секторе экономики, достигло 20% от всех граждан трудоспособного возраста. При этом во втором квартале 2021 года количество неформально занятых выросло на полтора миллиона человек.

Экономика Работа Занятость Правительство Вице-премьеры Правительство Минтруд Рынок труда

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