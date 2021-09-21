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21.09.2021 13:07
Рубрика: Digital

На Госуслугах зарегистрировались более 85 млн верифицированных пользователей

Текст: Матвей Линник

На портале Госуслуг уже зарегистрировано более 85 млн верифицированных пользователей. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своем обращении к участникам Международного форума Казань DigitalWeek - 2021.

Фото: iStock
Расширена функциональность портала "Госуслуги"

"Интерес со стороны граждан очевиден. На сегодняшний день на портале Госуслуг зарегистрировано больше 85 млн верифицированных пользователей", - сказал он.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента в этом году приняты "первый" и "второй" пакеты мер поддержки ИТ-отрасли. Благодаря этому за последний год количество аккредитованных отечественных ИT-компаний выросло на 3 тысячи и на данный момент составляет почти 15 тысяч.

Число программных продуктов в реестре отечественного ПО увеличилось почти в два раза до 11 тысяч, а объем работ и оказанных услуг индустрии вырос на 30% и составил более 1,5 трлн рублей, уточнил вице-премьер.

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