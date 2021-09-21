На Первом канале выйдет новый документальный фильм к старту экипажа "Вызова"

Да, было такое, что на МКС прилетали так называемые космические туристы, но для них это путешествие было чистым развлечением. Сейчас на орбиту летят для работы - снимать кино. Первый канал подготовил к событию новый фильм "МКС - селфи". Его премьера состоится 2 октября в 10:15.

В этом фильме будет рассказано, что ждет человека, который прилетает на МКС. "Для этого мы снимем селфи. Точнее, снимем не мы, а российские космонавты, находящиеся сейчас на орбите - Петр Дубров и Олег Новицкий", - говорится в анонсе Первого канала. Космонавты покажут, как готовились к встрече съемочной группы. Где организовали гостевую комнату и что в ней есть, хватит ли на всех "стульев" за "общим столом"; где именно будут проходить съемки художественного фильма и не будут ли они мешать работе космонавтов. И, конечно, как организована жизнь на МКС.

Выделим пять тем, но перед этим добавим, что в фильме также принимают участие: Александр Калери, начальник летной службы РКК "Энергия", Клим Шипенко, режиссер, Валерия Шипенко, его мать, Софья Карпунина - жена, Ольга Савенко, полетный врач, Татьяна Надеждина, директор фирмы по производству одежды для космонавтов. Владимир Блохин, мастер участка сублимации Бирюлевского экспериментального завода Людмила Павлова, зав. отделом космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и другие. Автор сценария Татьяна Мишукова. Режиссер Роман Новолокин.

Распорядок дня

На орбите, как и на земле, пятидневная рабочая неделя. Подъем - в 6 утра. Отбой - в полдесятого вечера. По Гринвичу. На МКС четырехразовое питание. За день космонавт должен обязательно получить 3 тысячи килокалорий. Официальным языком общения на станции считается английский, но по факту говорят на всех языках, главное, чтобы было понятно каждому. Языки даже перемешиваются. Например, часть слов берут из английского, часть - из русского. Существует даже название такому наречию - "рунглиш".

Еда

В космосе восприятие пищи меняется: даже харчо здесь будет казаться пресным бульоном. Поэтому пищу космонавтам делают острой, насыщенной специями. У нас сложился устойчивый стереотип, что космонавты едят исключительно из тюбиков. Все давно не так. Весь рацион максимально приближен к земному. Готовятся совершенно обычные блюда: борщ или овощное рагу, или картошка с мясом - и сублимируется. Сублимация, или обезвоживание, - это удаление водяного льда из замороженных продуктов. После такой сублимации продукты сохраняют все свои свойства: и вкус, и цвет, и запах. Ну, а чтобы приготовить их на борту МКС, нужно просто добавить воды. Жизнь без гравитации опасна: в условиях невесомости тело человека стремительно теряет кальций, что делает его кости ломкими и слабыми. Поэтому космонавтам на МКС приходится соблюдать строгую диету и постоянно тренироваться.

Сон

Кроватей как таковых нет, потому что понятие "пол", как и понятия "верх" и "низ" - это не более, чем условность в космосе. Спят в мешках, которые "липучкой" пристегнуты к стенам. Кстати, для защиты от вдыхания мелких предметов на спальных мешках есть специальные сеточки, которые можно надевать на голову. Впрочем, пользоваться ими или нет - личное дело каждого космонавта.

Одежда

Форма одежды на МКС - спортивная. Для полета в космос не используют готовые модели и вещи. В России для каждого космонавта шьют индивидуально. Есть единственная фирма, которая этим занимается. После пошива одежда проходит жесткую проверку. Фасон и цвет каждый космонавт подбирает для себя лично. Кому как нравится. Единственное - красный цвет запрещен на МКС. Чтобы не отвлекать внимание от аварийных кнопок. Вся одежда одноразовая: ношеные предметы туалета складываются в контейнер и выбрасываются.

Гигиена

"Водные процедуры" в космосе проходят фактически всухую. Чтобы вымыть голову, понадобится всего стакан воды. Зубы космонавты чистят, как дома, только лишь с той же экономией воды. Воду после полоскания "выплевывают" на сухую салфетку, сворачивают и выбрасывают.