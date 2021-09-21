Назначен новый заместитель министра юстиции

"Всеволод Вуколов имеет значительный опыт работы в органах исполнительной власти", - подчеркнули в ведомстве. С 2001-го по 2008 год он занимал должность директора Департамента государственного управления и местного самоуправления правительства Российской Федерации. В этой должности принимал активное участие в проведении административной реформы в Российской Федерации. С 2013-го по 2019 год был руководителем Федеральной службы по труду и занятости. С 2019-го по 2020-й являлся заместителем министра труда и социальной защиты Российской Федерации.

В последнее время занимал должность директора департамента нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Минюста России. Так что пенитенциарное ведомство не является для него каким-то новым и неизведанным направлением.

"Всеволод Вуколов является одним из соавторов концепции создания многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, - рассказывают в Минюсте. - Также он выступил одним из создателей федеральной государственной информационной системы "Работа в России". На сегодняшний день занимается, в том числе, вопросами создания исправительных центров для осужденных к принудительным работам".