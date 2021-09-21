Названы лучшие автомобили для высоких и низких водителей

Американский потребительский журнал Consumer Reports составил рейтинг наиболее удобных для высоких и низких водителей автомобилей.

Для исследования издание опросило автомобилистов ростом от 156 до 189 см. Они оценивали комфортабельность сиденья, удобство позиции на рабочем месте водителя, посадку и высадку в салон.

На удивление некоторые из моделей благодаря грамотной компоновке салона и развитым регулировкам оказались одинаково удобными как для высоких, так и для низких людей. Но есть также машины одинаково неудобные для обеих категорий водителей - к таковым относятся прогулочный родстер Mazda MX-5, внедорожник Jeep Wrangler, рамный пикап Toyota Tacoma.

10 лучшими автомобилями для высокой водителей в Consumer Reports назвали BMW 7 Series, Porsche Cayenne, BMW X7, Audi Q7, Honda Pilot, Genesis G90, Volvo XC90, BMW X5, Audi A8, Range Rover.

10 худших автомобилей для высоких водителей - Mazda MX-5, Toyota Tacoma, Toyota Supra, Porsche 718 Boxster, Jeep Gladiator, Chevrolet Bolt, Hyundai Veloster, Polestar 2, Jeep Wrangler, Honda Insight.

По низкорослым водителям ситуация следующая.

10 рекомендованных для них машин - это Subaru Forester, BMW 7 Series, Lexus ES, Volvo XC90, Subaru Outback, BMW X5, Lexus RX L, Volkswagen Tiguan, Honda Odyssey, BMW X3.

10 нерекомендуемых - Mazda MX-5, Jeep Wrangler, Chevrolet Camaro, Toyota Tacoma, Jeep Gladiator, Mitsubishi Mirage, Chevrolet Colorado, Jeep Renegade, Ford F-150, Nissan Titan.

Comsumer Reports оговаривается, что в некоторых машинах комфорт водителя достигается ценой пространства для задних пассажиров, поэтому, если вы часто ездите с семьей, в критерии выбора машины следует добавить и комфорт для пассажиров (в этом рейтинге он не учтен).