Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью

Четверть россиян планируют посетить Москву осенью, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Вторым по популярности направлением внутреннего туризма стал Санкт-Петербург (10,9% заказов), третьим - Сочи (8,7%).

Востребованными также оказались Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). Среди других городов, в которые россияне поедут осенью, Минеральные воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые доступные российские курорты для отдыха вдвоем в сентябре.