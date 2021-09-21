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21.09.2021 12:34
Рубрика: Экономика

Названы самые популярные направления для путешествий по России осенью

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Четверть россиян планируют посетить Москву осенью, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Сочи с начала года посетили 5,6 миллиона туристов

Вторым по популярности направлением внутреннего туризма стал Санкт-Петербург (10,9% заказов), третьим - Сочи (8,7%).

Востребованными также оказались Калининград (5%) и Симферополь (4,2%). Среди других городов, в которые россияне поедут осенью, Минеральные воды (2,8%), Краснодар (2,6%), Казань (2,5%), Уфа (2,4%) и Анапа (1,8%).

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали самые доступные российские курорты для отдыха вдвоем в сентябре.

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