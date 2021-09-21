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21.09.2021,  
10:48
Текст:  Майя Бирюкова

NI: винтовка Мосина изменила российскую армию

Винтовка Мосина - один из самых распространенных в XX веке образцов огнестрельного оружия. Историю знаменитой трехлинейки, которая изменила российскую армию, вспомнил американский военный эксперт Питер Сучиу на страницах The National Interest.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Русско-турецкая война 1877-1878 годов доказала командованию российской армии необходимость разработки нового огнестрельного оружия. Из-за того, что турки были вооружены "Винчестерами", а русские - однозарядными винтовками Бердана, потери вторых были существенными.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Императорская комиссия приступила к рассмотрению заявок, поданных на соответствующий конкурс. Российский оружейник Сергей Мосин предложил решение, выполненное на основе своей же однозарядной винтовки более раннего образца. Трехлинейная 7,62-мм винтовка могла составить достойную конкуренцию лучшим образцам вооружения западных военных. Второй проект, получивший одобрение комиссии, представил бельгийский конструктор Леон Наган.

Выбор был сделан в пользу винтовки Мосина. Здесь сыграла роль и экономичность производства, и конструкция затвора, и надежность магазина. Российскому оружейнику предстояло доработать свое решение с учетом выявленных недостатков. Наган, в свою очередь, подал патентный иск из-за того, что в конструкции Мосина была использована его обойма. Но вопрос был быстро решен, деньги по иску выплатили, а револьвер Наган М95 прочно встал на вооружение российской армии.

В русско-японской войне 1904-1905 года российские военные были вооружены винтовкой Мосина. Когда началась Первая мировая, российская промышленность не могла полностью удовлетворить спрос на эту винтовку, поэтому частично производство было налажено в США. Однако после революции пришедшие к власти большевики отказались платить за поставки, в результате 280 тысяч винтовок осталось на вооружении американской армии.

Винтовка образца 1891 года была модифицирована к 1930 году. Получив снайперский прицел, трехлинейка стала легендарным оружием времен Великой Отечественной войны. "Позже были выпущены различные версии карабинов, но начиналось все с той самой трехлинейной винтовки М1891", - пишет Питер Сучиу.

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