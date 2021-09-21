Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть

В интернете появился отрывок из нового эпизода мультсериала "Что, если...?" от Marvel, выход которого состоится только завтра, 22 сентября.

Ранее в Сети появлялась информация, что серия будет называться "Вечеринка Тора" и будет посвящена скандинавскому богу грома, который в альтернативной реальности стал заядлым тусовщиком.

Видео отчасти подтверждает эту информацию - в нем гладковыбритый сын Одина веселится со скруллами, копирующими его внешность, и знакомится с Джейн Фостер.

Анимационный проект, "Что если...?" исследует параллельные миры основной киновселенной Marvel и показывает привычных героев с необычных ракурсов. Например, были уже показаны выпуски с Темным Доктором Стрэнджем и Мстителями, превратившимися в зомби.