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Отрывок из новой серии "Что, если...?" от Marvel заранее слили в Сеть

Новости
    21.09.2021, 20:16
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Binge Watch This Фото: youtube.com/ Binge Watch This
Фото: youtube.com/ Binge Watch This

В интернете появился отрывок из нового эпизода мультсериала "Что, если...?" от Marvel, выход которого состоится только завтра, 22 сентября.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее в Сети появлялась информация, что серия будет называться "Вечеринка Тора" и будет посвящена скандинавскому богу грома, который в альтернативной реальности стал заядлым тусовщиком.

Видео отчасти подтверждает эту информацию - в нем гладковыбритый сын Одина веселится со скруллами, копирующими его внешность, и знакомится с Джейн Фостер.

Анимационный проект, "Что если...?" исследует параллельные миры основной киновселенной Marvel и показывает привычных героев с необычных ракурсов. Например, были уже показаны выпуски с Темным Доктором Стрэнджем и Мстителями, превратившимися в зомби.

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