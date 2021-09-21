Патрушев: Действия США и Великобритании в мире станут более агрессивными

По его словам, внутренние проблемы на Западе стремительно накапливаются и уже близки к критической массе. Это было особенно хорошо видно в прошлом году в США на примере штурма Капитолия и инспирированных изнутри расовых протестов, переросших в настоящие уличные бои.

По этим причинам, как считает Патрушев, американцам и их союзникам сегодня все труднее диктовать миру свою волю. Но это не значит, что они откажутся от подобной имперской стратегии. По его мнению, скорее, наоборот, их "действия станут более агрессивными и непредсказуемыми", чтобы отвлечь внимание от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр. "Так действовали все разрушающиеся империи, начиная с древнего Рима и заканчивая Британией", - напомнил секретарь СБ РФ.

При этом современная Англия не устает демонстрировать собственную исключительность и имперские амбиции, в том числе резко критикуя Россию и требуя от нее изменить свою линию на мировой арене. Как заметил секретарь Совбеза, после выхода из Евросоюза Лондон с удвоенной силой принялся за реализацию проекта "Глобальной Британии". Однако он посоветовал британцам прежде чем браться за возрождение былого имперского величия, разобраться с проблемами у себя дома. Например, с тем, что многие жители Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии до сих пор не считают себя британцами. Англичане веками загоняли шотландцев в горы, валлийцев использовали как дешевую рабочую силу, ирландцев вывозили для работы в колониях в качестве рабов. "Эти народы столетиями сталкивались с не меньшим пренебрежением, чем покоренные Англией африканцы и азиаты", - напомнил Патрушев.

Давнюю историю имеет и антироссийская политика Лондона. С конца XIX века Англия пыталась натравить на Россию Японию, спровоцировав войну 1904-1905 годов, в результате которой наша страна была вынуждена пойти на значительные территориальные уступки. Подобное пытались повторить с нацистской Германией, подготовив Мюнхенский сговор. Сегодня же, по словам секретаря СБ РФ, англичане хотят под новой вывеской "Глобальной Британии" старыми методами строить свою империю. "Это повод задуматься как самой Англии, так и странам и народам, в свое время испытавшим на себе британский колониальный гнет", - подытожил Николай Патрушев.

Отдельно секретарь российского Совбеза остановился на политике Вашингтона. По его мнению, США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем. А также за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру.

По его словам, именно США являются основными зачинщиками беспорядка в мире. Причем от каждого очередного геополитического эксперимента Вашингтона страдает не только отдельно взятое государство и его народ, но запускается цепная реакция, дестабилизирующая целые регионы, в том числе сам Запад. Например, по мнению Патрушева, очередная авантюра Белого дома по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе проамериканских блоков QUAD и AUKUS, нацеленных против Китая и России, ставит под удар всю архитектуру безопасности в Азии.