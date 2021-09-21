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21.09.2021 11:24
Рубрика: Власть

Патрушев не исключил выхода Германии, Франции и Италии из Евросоюза

Текст: Иван Егоров
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Сегодня все больше стран понимает, что от Евросоюза вряд ли что-то можно ожидать, кроме менторских лекций о правах человека и насаждения псевдолиберальных ценностей. Об этом в интервью aif.ru заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Он отметил, что под лицемерными лозунгами борьбы за равноправие на Западе организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей. Чего, по словам Патрушева, стоит один только планомерный подрыв нормальных гендерных отношений, когда отца и мать переименовывают в родителей номер один и два, детям хотят предоставить право самостоятельно выбирать себе пол, а кое-где дело доходит до легализации браков с животными.

"Вряд ли страны с богатыми вековыми традициями пожелают иметь что-то общее с такими ценностями", - считает секретарь СБ РФ.

Что касается заявленных амбиций в международной политике, то, по мнению Патрушева, и в этом Евросоюз лишь дискредитирует себя. В качестве примера секретарь Совбеза привел принятый на прошлой неделе доклад по отношениям ЕС с Россией. "Продолжая антироссийскую политику, Европейский парламент еще до проведения выборов в Госдуму заявил о готовности к непризнанию их результатов", - напомнил Патрушев. При этом, по его мнению, отдельные европейские государства имеют хороший внешнеполитический задел, включая огромный, насчитывающий не одну сотню лет опыт выстраивания дипломатии во всех регионах мира. Как уточнил секретарь Совбеза РФ, он имеет в виду, прежде всего, Германию, Францию и Италию.

"Рассчитываем, что со временем эти державы избавятся от влияния извне, вернувшись к некогда свойственной им прагматичной и независимой политике", - подытожил Патрушев.

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