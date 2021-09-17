Пушков: Доклад Европарламента по России отражает настроения меньшинства

Доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией точно отражает настроения "агрессивного меньшинства", которое прочно захватило контроль над выработкой линии Евросоюза в отношении Москвы. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Говорят, будто стратегия ЕС состоит из "сочетания избирательного диалога и политического сдерживания", но у Еевросоюза нет избирательного диалога с Россией: был, да весь вышел стараниями противников РФ. Диалог поддерживают лишь лидеры отдельных стран-членов ЕС, но не Брюссель, написал российский сенатор в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, из пяти принципов, сформулированных в докладе, три касаются "сдерживания" России, еще один является откровенным вмешательством во внутренние дела Москвы. И лишь один отмечает потребность в выборочном сотрудничестве, которого на деле нет, и к которому Брюссель не готов. "Где здесь "избирательный диалог", остается только гадать", - заключил Пушков.

Суть этого документа может только вызывать сожаление, отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "К великому сожалению, там не идет речи о необходимости налаживании диалога, решении проблем и разногласий путем общения на разных уровнях и по различных каналам", - заметил он. "Единственное, на что можно сделать скидку, что это документ, который носит исключительно рекомендательный характер", - заключил Песков.

Доклад Европарламента глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал политическим и правовым нонсенсом и "ярчайшим примером попытки вмешательства в российский избирательный процесс". "Европарламент в своей антироссийской истерии перестал слышать голос разума", - считает депутат.