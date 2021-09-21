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21.09.2021 11:07
Рубрика: Экономика

Представители туриндустрии попросили не вводить регулирование цен в отелях

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Введение прямого регулирования цен на размещение в отелях, как предлагает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), снизит инвестиционную привлекательность гостиничного сектора, считают представители туриндустрии. Свое видение ситуации они изложили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину, которое подписали руководители 17 отраслевых объединений, сообщает Российский союз туриндустрии.

Фото: Виктор Васенин
ФАС нашла способ ограничить цены на отели во время международных форумов

ФАС в августе этого года подготовила два законопроекта. Первым законопроектом предполагается внести изменения в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Предлагается ввести предельные цены на размещение в отелях во время проведения особо значимых международных мероприятий. Потребителей будут информировать о предельных ценах на гостиничные услуги на сайтах отелей. Рассчитывать эти цены должны по специальной методике ФАС и Минэкономразвития. Вторым законопроектом предполагается внести изменения в КоАП. За нарушение предельных цен предлагается ввести штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и в размере двукратного размера излишне полученной выручки для ИП и юридических лиц.

ФАС вышла с такой законодательной инициативой после Петербургского международного экономического форума, прошедшего в июне 2021 года. Во время форума цены на размещение в отелях выросли в несколько раз.

В письме говорится, что предлагаемые изменения в законодательстве могут стать нежелательным прецедентом. Получается, что, с одной стороны, в России реализуется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", а с другой - возникают законодательные инициативы, направленные на снижение эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию гостиниц. По мнению авторов письма, законодательная инициатива ФАС противоречит рыночной природе индустрии гостеприимства и общепринятым в мире практикам ее развития.

Как указывают представители туриндустрии, по данным международной системы мониторинга гостиничного рынка STR Global, уровень средней цены за проданный номер в отелях "пять звезд" Санкт-Петербурга (не считая Four Seasons Saint-Petersburg) во время ПМЭФ в 2021 году в среднем составил около 220 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2019 года лишь на 10%. С учетом снижения валютного курса рубля цены на размещение для иностранных участников оказались даже ниже, чем во время предыдущего форума. При этом цена билета на участие в ПМЭФ за тот же период увеличилась в 2,4 раза - с 350 тысяч до 840 тысяч рублей, а премиального пакета - с 410 тысяч до 960 тысяч рублей. Таким образом, проблема не в гостиницах, а в монопольно высоких ценах на участие непосредственно в мероприятиях форума, указывает турбизнес. Именно это надо анализировать с позиции антимонопольного законодательства.
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Представители туриндустрии подчеркивают, что законодательная инициатива несвоевременна, поскольку международный, деловой и конгрессный туризм находятся в тяжелейшем кризисе из-за пандемии. К примеру, загрузка отелей Санкт-Петербурга в 2020 году снизилась по сравнению с уровнем 2019 года на 63%, а их доходы - на 65%.

Ценовое регулирование через установление тарифов характерно для экономических отношений с участием субъектов естественных монополий. Но применение этого метода в гостиничном секторе противоречит принципам антимонопольного законодательства, говорится в письме. Регулировать цены поможет развитие конкуренции и строительство новых отелей. Пока количество отелей категории "пять звезд" в России ограничено, считает турбизнес.

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