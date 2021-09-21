Президента Бразилии не пустили внутрь ресторана в Нью-Йорке

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, был не допущен внутрь одного из ресторанов города из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на телеканал Globo.

По его данным, Болсонару хотел пообедать в одном из ресторанов, где подают бразильские блюда, однако его не пустили внутрь заведения, чтобы не нарушить действующие в городе санитарные правила. Сотрудникам ресторана пришлось огородить часть тротуара черными занавесками, чтобы бразильский лидер и его сопровождение поели на улице.

Отмечается, что Болсонару, который относится к вакцинации от COVID-19 со скепсисом, уже во второй раз не пускают в нью-йоркский ресторан. В воскресенье он со своими сопровождающими ел пиццу также на улице.