Что ждет посетителей 34-й Московской Международной книжной ярмарки

24 сентября открывается 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ).

Четыре дня, 200 издательств со всей страны, более 300 презентаций книг, встреч с писателями, мастер-классов и дискуссий, насыщенная деловая программа, вручение премий "Книга года" и "Искусство книги" и выставка лауреатов Международной биеннале иллюстрации в Братиславе (BIB) - вот что ждет тех, кто придет с 24 по 27 сентября в Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр" (павильон № 5).

И это, пожалуй, главная новость - ярмарка пройдет в очном формате. Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. "Мы будем очень осторожны, аккуратны и предусмотрим все необходимые меры защиты, чтобы ярмарка была безопасной для участников и наших гостей", - заверил всех директор ММКЯ Андрей Гельмиза.

Также за всем событиями можно будет следить онлайн из любой точки мира. Трансляции будут вестись на официальном сайте ярмарки - ММКЯ.РФ и сообществе ММКЯ ВКонтакте.

Свои самые ожидаемые осенние книжные новинки на ММКЯ представят более 200 издательств со всей страны. Но читатели приходят на ярмарку не только за новыми книгами, которые, кстати, можно будет купить по сниженным издательским ценам, но и за автографами и впечатлениями от живого общения с современными авторами.

Алексей Иванов накануне премьеры фильма "Общага" расскажет о своих впечатлениях об экранизации его романа "Общага-на-крови". Российский поэт и музыкант Алексей Паперный презентует собственную книгу "Пьесы". Автор обещает почитать и даже спеть. Маша Трауб представит удивительный сборник рецептов и историй из жизни - новую книгу "Суп, второе и компот". Антон Чиж познакомит с романом "Агата и сыск. Правила счастливой свадьбы", продолжившим цикла про сыщика Родиона Ванзарова.

Тех, кто не боится острых дискуссий, будут ждать Александр Снегирев и Анна Матвеева, которые порассуждают на тему "Рассказы про меня? Актуальная короткая проза - кто ее герои?". Александра Шалашова и Алексей Слаповский поднимут актуальную в настоящее время тему "Литература в эпоху перемен: отцы и дети в самоизоляции".

Не меньший интерес у читателей должны вызвать мастер-классы и лекции известных психологов и бизнес-коучей. В программе - встречи с бизнес-тренером Радиславом Гандапасом, финансовым экспертом Эдвардом Дубинским, психологом Борисом Литваком и многими другими.

ММКЯ - это место, куда приходят всей семьей. Для детей своя программа, куратором которой по традиции выступила Российская государственная детская библиотека. Как всегда, будут встречи с детскими писателями, готовыми без устали отвечать на самые неожиданные вопросы юных читателей. Родителей поколения визуалов может заинтересовать лекция "Польза комиксов во взаимоотношениях родителя и ребенка". И уж точно нельзя пропустить презентацию нового проекта РГДБ - виртуального музея "Диафильм.Онлайн". Это уникальная возможность окунуться в атмосферу советского детства и посмотреть онлайн более 4500 оцифрованных диафильмов.

Во второй раз на ММКЯ откроется "Музейная линия". Свои новые издания и проекты представят более 40 музеев и издательств. Среди них ГМИИ им. А.С. Пушкина, Гослитмузей им. В.И. Даля, Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина, Музей и культурный центр Андрея Вознесенского, Музей современного искусства "Гараж", Издательства "Ad Marginem", "A+A", "Арт Волхонка" и другие.

Ключевой темой форума "КНИГАБАЙТ. Будущее книги" на этот раз будет "Книга и литература в цифровой среде". В программе примут участие писатели, литературные критики, сотрудники библиотек, эксперты в области книгоиздания, цифрового издания и компьютерных игр из Германии, Польши, России, США и Франции.

Главным событием Деловой программы станет ежегодная конференция "Книжный рынок России - 2021". В фокусе внимания II Международной конференции "Мировая книжная индустрия в новых реалиях: новые технологии, новые вызовы, новые перспективы" цифровые стратегии и инновации в сфере маркетинга и продвижения книг, в том числе и цифрового контента. Авторам, самостоятельно издающим свои произведения, будет полезно послушать участников круглых столов "Самиздат в России: время экспериментов и экономика внимания" и "Аудиосегмент: тенденции рынка, точки роста, технологии маркетинга".

Кстати

По традиции во время ММКЯ подводятся итоги ряда конкурсов и премий: Национального конкурса "Книга года", Международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги", премии за выдающиеся достижения в области художественного перевода "Мастер" и конкурса лучших студенческих дипломов "Be First! 2021".

Накануне ярмарки состоится торжественная церемония награждения победителей X конкурса профессионального мастерства "Ревизор - 2021".