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21.09.2021 03:45
Рубрика: Общество

Метеоролог Макарова рассказала о сезонных переменах погоды с 22 сентября

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С 22 сентября в России начнется астрономическая осень. Пасмурных дней станет больше, осадки приобретут площадной характер. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

А в Московском планетарии назвали точное время наступления астрономической осени - 22:21 (мск).

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Говоря о погоде в третьей декаде сентября, Макарова отметила, что среднесуточная температура воздуха не превысит +10 градусов. "Прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Природа постепенно засыпает", - говорит Макарова. По ее словам, осенью осадки не локальные, как летом, а площадные. "Больше облачности будет", - цитирует специалиста ТАСС.

А когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже отметки +5 градусов, начнется листопад.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в столичном регионе октябрь прогнозируется обычным. Ночью еще слабый плюс - от 1 до 6 градусов. Днем - 8-13 градусов. Но не исключены кратковременные похолодания, при которых в темное время суток воздух будет остывать до минус 5 градусов, днем - максимум +3 градуса. Метеорологи подчеркивают, что данный прогноз является предварительным, точный обнародуют в последних числах сентября.

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