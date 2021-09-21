Почти тысяча ветеранов получат президентскую выплату в 50 тысяч в Подмосковье

Под единовременную выплату президентских 50 тысяч рублей, положенных награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда" подпадают 932 жителя Подмосковья, сообщила зампред правительства - министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что в регионе в настоящий момент живут 77 ветеранов, награжденных медалью, и 855, имеющих знаки. Все они получат деньги автоматически, обращаться с заявлениями никуда не нужно.

Напомним, президент страны распорядился в честь 80-летия со дня открытия Дороги жизни выплатить по 50 тысяч рублей всем ветеранам, имеющим отношение к этой дате.