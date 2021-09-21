Спецборт МЧС с ранеными из Перми приземлился во Внуково

Спецборт МЧС России доставил в Москву пострадавших из Перми, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Транспортный самолет Ил-76 приземлился во Внуково с семью тяжело раненными на борту. Их немедленно отправили в клиники столицы.

В понедельник утром в Пермском государственном национальном исследовательском университете один из студентов открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали. Сам преступник был тяжело ранен сотрудником ДПС, который первым из числа правоохранителей проник в здание, где велась стрельба.