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20.09.2021 19:29
Рубрика: Происшествия

Студент в Пермском университете убил шестерых и ранил около тридцати человек

Текст: Наталья Козлова, Алексей Трапезников, Александр Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
В Пермском университете произошла страшная трагедия. Один из первокурсников открыл бессмысленную стрельбу. Местный Минздрав сообщает о шестерых убитых и около тридцати пострадавших.

Президент страны выразил соболезнование родным погибших. Глава государства поручил оказать помощь семьям погибших и пострадавших. А руководитель правительства Михаил Мишустин поручил двум министрам - здравоохранения и науки - вылететь в Пермь и организовать помощь тем, кто в ней нуждается. Спустя несколько часов после распоряжения министры были уже на месте.

Фото: Константин Бахарев/РГ
Мишустин: Пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь

На этот момент Следственный комитет официально сообщает о 28 пострадавших, которые уже обратились за медицинской помощью. Часть из этих людей госпитализированы с травмами и ранениями различной степени тяжести, уточнили в СКР корреспонденту "РГ". Но в следственном ведомстве не скрывают, что цифры могут измениться. Не подтверждаются пока и слухи, что стрелявший погиб. Фамилию и имя 18-летнего стрелявшего Следственный комитет не назвал ни разу.

- Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение, - уточняют в ведомстве.

Сейчас следователи собирают информацию об этом человеке. Уже точно установлено, что ружье его и он приобрел его в мае этого года. Судя по имеющимся на этот момент сведениям, преступление совершил 18-летний Тимур Бекмансуров. Перед нападением на вуз он оставил сообщение в соцсети, где заявил, что не является экстремистом, а его деяние - не теракт.

Следователи собирают информацию о стрелявшем. Уже точно установлено, что ружье - его собственное и он приобрел его в мае этого года

Некоторые СМИ сообщили, что стрелявший поначалу рассматривал вариант нападения на свою бывшую школу. Потом в его списке были торговый центр, театр, вокзал, больница и призывной пункт. В соцсети молодой человек написал, что идею с нападением на школу отверг, так как воспоминания о ней были для него "слишком неприятными", чтобы окончить свою жизнь в этом месте.

Уголовное дело о стрельбе в Пермском университете будет расследовать центральный аппарат СК. Такое распоряжение дал Александр Бастрыкин. Займется этим Главное следственное управление СК России. Там уже возбудили уголовное дело. Пока по факту ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более человек.

Об этом заявила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Так с чего же все началось? Примерно за полчаса до полудня в кампусе Пермского классического университета загремели выстрелы. 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел на территорию альма-матер с гладкоствольным ружьем и начал расстрел однокурсников и других студентов вуза.

Фото: Анатолий Романов/ РИА Новости
СК опубликовал видео из здания университета в Перми

Вооруженного молодого человека удалось обезвредить примерно через 15-20 минут. К университету прибыл патруль ДПС в составе младшего лейтенанта полиции Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова. Последний начал организовывать эвакуацию студентов и педагогов.

В это время в помещениях восьмого и шестого корпусов универа гремели выстрелы. Услышав стрельбу, студенты начали прыгать из заблокированных помещений на улицу со второго этажа - многие получили множественные травмы.

Младший лейтенант Константин Калинин зашел в здание и сразу увидел вооруженного парня. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем Калинин ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь.

Полицейский зашел в здание и сразу увидел вооруженного парня. Тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем полицейский ранил злоумышленника и обезвредил, после чего стал оказывать ему первую помощь

На месте события все это время находился корреспондент пермского филиала "Российской газеты" Алексей Трапезников, и по его рассказу мы можем восстановить картину происшествия.

Как только раздались выстрелы, на территории кампуса началась паника. Ее остановило прибытие полицейских, которые грамотно среагировали на ЧП.

Что известно о стрелявшем? Он закончил пермскую среднюю школу N 60. Хотел идти в армию, но его не взяли по состоянию здоровья. В мае он приобрел гладкоствольное ружье и некоторое время практиковался в стрельбе.

Накануне совершения преступления он написал пространный пост в социальной сети, где подробно рассказал, что и как собирается совершить.

В Перми сейчас работают следственно-оперативные группы Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после ЧП в вузе родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по одному миллиону рублей, раненым в результате стрельбы - по 500 тысяч рублей. Также по 100 тысяч рублей будет выплачено тем, кто получил травмы. Средства поступят из резервного фонда правительства Пермского края.

Вторник, 21 сентября, объявлен днем траура. Для родственников и близких работают горячие линии.

Компетентно

Юрий Жданов, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант:

- Ужесточать в очередной раз законодательство в сфере оборота оружия после трагедии в университете в Перми не имеет практического смысла. Все необходимые меры по усилению контроля за приобретением оружия уже приняты. Главная задача - это сделать так, чтобы они в полной степени выполнялись. В этой связи необходима персональная ответственность лиц, которые не в должной мере выполнили свои задачи. Надо переходить на электронные истории обращений к врачам, чтобы при выдаче охотничьего билета или продаже оружия компетентные органы могли увидеть всю историю болезни и отклонений конкретного человека.

Ну и, конечно, никто не снимает ответственности за слабую защиту периметра школ и вузов. Денег на охрану с каждым годом тратится все больше, а эффективность от этого не растет. Нынешняя охрана точно дороже бабушки-вахтерши, но пока, к сожалению, далеко не всегда лучше.

Как правило, люди, способные на немотивированные преступления против ни в чем не повинных, являются психически нездоровыми. Подобные заболевания трудно диагностировать, если больной никак не проявляет себя до преступления. Проблема, видимо, в диагностике таких психических расстройств, своевременном их выявлении, в первую очередь среди молодежи. Вопрос все более актуален, поэтому требуется пересмотр законодательства в части диагностики психических расстройств.

Подготовил Иван Петров

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Стрельба в пермском госуниверситете

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