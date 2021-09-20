Шесть человек погибли при стрельбе в пермском университете

По уточненным данным СК РФ, в результате преступления, совершенного студентом Пермского классического университета, погибло шесть человек.

Напомним, утром 20 сентября на территории университетского кампуса молодой человек с ружьем открыл огонь по студентам. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.

Личность нападавшего установлена следствием. Его задержал младший лейтенант полиции Константин Калинин, который в составе экипажа ДПС первым прибыл на место ЧП. Преступник оказал сопротивление, полицейский открыл огонь на поражение и обезвредил нападавшего. Сейчас злоумышленник находится в лечебном учреждении. Следствие собирает материалы о подозреваемом. Известно уже, что ружье он приобрел в мае текущего года.

Следователи осматривают место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

В ближайшее время представители Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, прибывшие на место преступления, должны сделать официальное заявление.