В Пермском крае после стрельбы отменили занятия в школах и колледжах

В связи с ЧП в Пермском государственном университете по поручению губернатора края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах.

Как отмечают в министерстве образования и науки Прикамья, за сегодняшний день образовательные организации должны провести максимальную работу по усилению всех мер безопасности. В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты.

На месте ЧП в университете находится губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По предварительной информации, в результате стрельбы в вузе погибли восемь и пострадали более десятка человек. На территории вуза работают правоохранительные органы и экстренные медицинские службы.

Глава Прикамья выражает соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим в трагедии будет оказана необходимая помощь.