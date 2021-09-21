Двадцать золотых журавлей достались победителям фестиваля "Амурская осень"

Жители Хабаровского края увидели антрепризные спектакли: "Глупости" и не "Торопитесь прощаться".

А 12 сентября в Благовещенске в девятнадцатый раз начался фестиваль "Амурская осень", с большой и разноплановой культурной программой.

Гран-при этого фестиваля имени Валерия Приемыхова достался картине Наталье Назаровой "Райцентр".

Вместе со статуэткой изящного амурского журавля режиссеру-постановщику достался денежный сертификат на 150 000 рублей.

В "большом метре" авторитетное жюри под председательством народного артиста России Андрея Соколова признало победительницей актрису Юлию Шубареву в номинации: "лучшая женская роль", в фильме "5 недель". А лучшей мужской ролью стала работа Никиты Табунщика, из премированной гран-при картины "Райцентр".

В конкурсе "короткого метра" победила картина "Снаряды для девочки", режиссера Антона Мамыкина. Кроме традиционного журавля мастеру вручили денежный сертификат на 50 000 рублей.

Лучшей женской ролью в короткометражках признана работа Алена Бабенко в фильме "Преследование мусора или мой любимый муж". Режиссер - Алиса Некрасова.

Актер Сергей Колбинцев поймал желанного журавля в номинации "лучшая мужская роль" в фильме "Высшие уровни". Режиссеры которой: Алексей Сапрыкин и Екатерина Герм-Уварова.

- Короткометражные картины - это особое искусство, оно сродни таланту гениального Чехова. За короткое время рассказать большую историю, - сказал президент фестиваля Сергей Новожилов.

"Амурская осень" - это не только конкурсы кино, это единственный в России фестиваль, где проходит конкурс театральной антрепризы.

Амурчане уже привыкли к тому, что лучшие театральные премьеры случаются именно у них.

В этом году лучшим спектаклем форума стала постановка "Счастье у каждого свое". Режиссер - Илья Бледный.

А лучшей театральной актрисой антрепризного конкурса жюри назвало Анну Якунину, сыгравшую в спектакле "Лев зимой".

А вот работа Семена Стругачева и Артура Вахи получила сразу два журавля. Их актерский ансамбль был признан лучшим в номинации "лучшая мужская роль". Актеры блистали в спектакле "Фальшивая нота" режиссера Владимира Петрова.

"Амурская осень" - это большой и настоящий праздник культуры, который длился целых восемь дней.

Амурчан покорил Михаил Головушкин - обладатель шикарного голоса, солист московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Михаил выступал в отделенном райцентре Новокиевский Увал и в известном амурском селе Ивановка.

Фестивальная "осень" - это большая и интересная внеконкурсная программа состоявшая из актерских мастер-классов и выставок художников, творческих вечеров и настоящего ледового шоу, участниками которого были звезды театра и кино.

На торжественной церемонии закрытия форума приз губернатора Амурской области получила большая русская актриса Нина Усатова, которая не смогла просто так уйти со сцены - Нина Николаевна красивым, сердечным голосом спела песню "Где тропа за рекой запорошена".

Олег Имамеев, мэр города Благовещенска, свой приз вручил легенде отечественного кино, народной артистке России Зинаиде Кириенко, которая в свои 88 лет села в самолет и прилетела в Благовещенск.

В 2022 году в Приамурье в двадцатый раз придет "Амурская осень", уже объявлен один из уникальных проектов будущего фестиваля.

- В сентябре следующего года в Благовещенске целую неделю будет гастролировать государственный академический театр имени Вахтангова, - сказал со сцены его директор Кирилл Крок.