В Амурской области полицейских заподозрили в ограблении казино

СУ СК России по Амурской области обнародовало информацию о задержании сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Полицейских подозревают в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и грабеже. По данным следствия, в начале июня этого года стражи порядка получили взятку от представителя нелегального казино, расположенного в Благовещенске. За это полицейские должны были "закрыть глаза" на работу заведения и отказаться от возбуждения уголовного дела. Кроме того, как отмечается в сообщении, подозреваемые открыто похитили из игорного клуба продукты и спиртное на сумму около 12 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудил Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК. Специалистам предстоит изучить материалы, поступившие из прокуратуры, а также результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Устанавливаются и другие возможные фигуранты.