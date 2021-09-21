Студент из Сальвадора приехал в Читу, чтобы сняться в travel-шоу

В Чите сняли один из выпусков третьего сезона шоу "Россия глазами иностранца" YouTube-канала "By Foreigners". Посмотреть на столицу Забайкалья и поделиться своими впечатлениями пригласили 24-летнего студента из Республики Сальвадор Лисама Маррокин Диего Андрес.

Программу для гостя подготовили сотрудники отдела туризма министерства экономического развития края.

- Мы долго думали и обсуждали, какую Читу показать герою. Праздную или спокойную, историческую или современную. Решили взять разные направления жизни города и сделать так, чтобы путешествие в наш город запомнилось на всю жизнь, - рассказал замначальника отдела Альберт Кин.

Диего вместе со съемочной группой уже успел побывать в читинском дацане, ботаническом саду и Музее декабристов, увидел источник "Молоковка" и панораму Читы с вершины Титовской сопки. В планах посещение поселка Агинское.