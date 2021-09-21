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21.09.2021 14:48
Рубрика: Происшествия

Четверо пострадавших при стрельбе в Перми находятся на ИВЛ

Текст: Матвей Линник

Четверо пострадавших при стрельбе в университете в Перми находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Фото: Максим Рожко/ТАСС
Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми

"Семь пострадавших в результате стрельбы в Перми доставлены в Москву спецбортом МЧС. Все они в тяжелом состоянии, четверо из них - на ИВЛ", - говорится в заявлении.

Еще 12 человек находятся в стационаре в медицинских учреждениях Перми, остальным была оказана амбулаторная медицинская и психологическая помощь, уточнили в ведомстве.

Напомним, в понедельник утром в Пермском государственном национальном исследовательском университете один из студентов открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали. Сам преступник был тяжело ранен сотрудником ДПС, который первым из числа правоохранителей проник в здание, где велась стрельба.

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