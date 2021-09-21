Люди несут цветы к стихийному мемориалу возле университета

На территорию университета, которую полиция оцепила еще в понедельник, до сих пор никого не пускают - там продолжаются следственные действия. У проходных, где Бекмансуров начал стрельбу, стихийно образовался мемориал. Жители Перми несут туда цветы и зажигают свечи. Занятия в университете возобновятся только на следующей неделе. Власти Пермского края уже объявили о том, что семьи погибших получат по миллиону рублей, раненым дадут по 500 тысяч. Такие же суммы выплатит университет.

Стали известны подробности трагедии. Следствие установило, что 18-летний Тимур Бекмансуров вооружился заранее. Он копил деньги на оружие, прошел медкомиссию, получил разрешение, купил и пристреливал ствол. Сделал пост в соцсети и... пошел убивать.

Взял с собой 150 патронов с картечью. В первой половине дня зашел в университетский кампус и начал расстреливать всех, кто попадался ему на глаза. Он открыл огонь еще на проходной. Студенты разбегались кто куда, некоторые, пытаясь убежать, прыгали со второго этажа, при этом многие травмировались. Одна из студенток-первокурсниц рассказала, что находилась в это время на проходной. "Сначала мы подумали, что заводится машина, так как выстрелы были похожи на хлопки. Потом их стало больше, и парни, стоявшие рядом, побежали, и я с ними. При этом что-то ударило меня в плечо", - говорит она.

Студенты побежали к восьмому корпусу университета и закричали охраннику, что на КПП стреляют. Потом первокурсница снова услышала выстрелы, побежала по коридору и вместе с каким-то мужчиной укрылась в аудитории, где шли занятия. Там они забаррикадировали двери. "Всем было страшно, - говорит девушка. - В окно я увидела, что у фонтана лежит мужчина. А ребята, которые закрылись на втором этаже, позвонили и сказали, что на улице ходит человек с ружьем".

Семьи погибших получат по миллиону рублей, раненым выплатят по 500 тысяч

После эвакуации девушку отвезли в травмпункт - медики диагностировали ранение в плечо. Вместе с ней были и другие пострадавшие.Одними из первых в университет прибыли сотрудники ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров. Макаров начал выводить людей из корпуса в безопасное место, а Калинин зашел в здание. Там он увидел парня в каске и с ружьем. Полицейский приказал ему остановиться и бросить оружие. В ответ тот выстрелил. Константин Калинин открыл ответный огонь и ранил преступника. После чего подошел к нему и оказал медицинскую помощь. Сейчас парень находится в больнице с огнестрельными ранениями.