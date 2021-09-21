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21.09.2021 22:36
Рубрика: Общество

Мишустин подписал распоряжение о выплатах в связи с трагедией в Перми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому пострадавшие и родные погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), получат компенсации.

Фото: vk.com/vikiperm
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"Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести - 400 тысяч рублей, легкие травмы - 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении кабмина.

При этом региональным властям рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и родственникам погибших.

"То, что случилось, - это наша общая беда и наша общая потеря. Мы скорбим вместе с теми, кто потерял близких, и от всего сердца желаем скорейшего выздоровления людям, за здоровье которых сегодня борются наши врачи", - ранее заявил Михаил Мишустин.

По его словам, на единовременные выплаты направлено около 18,5 млн рублей.

Напомним, в понедельник утром в Пермском университете один из студентов открыл стрельбу по людям. В результате шесть человек погибли, 28 пострадали. Сам преступник был тяжело ранен сотрудником ДПС, который первым из числа правоохранителей проник в здание, где велась стрельба.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Стрельба в пермском госуниверситете

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