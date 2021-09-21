В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы

В больницах Перми находятся на лечении 13 пострадавших после стрельбы, которую устроил в Пермском государственном университете студент юридического факультета.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Пермского края, на данный момент состояние раненых стабилизировалось. По оценкам медиков, их жизни уже ничего не угрожает. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь для их скорейшего выздоровления.

Напомним, нападение на местный вуз произошло утром 20 сентября. В ходе ЧП в вузе погибли шесть и получили ранения различной степени тяжести 28 человек. Семеро пострадавших доставлены в Москву специальным бортом МЧС. Сам нападавший при задержании был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение.

Сегодня в регионе объявлен день траура по жертвам нападения.