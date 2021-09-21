Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми

Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало в своем Телеграм-канале список тех, кто погиб в понедельник 20 сентября в кампусе университета.
Список погибших:
Энгауз Маргарита Геннадиевна - 66 лет;
Арамелев Ярослав Алексеевич - 19 лет;
Самченко Ксения Павловна - 18 лет;
Шакирова Екатерина Родомировна - 19 лет;
Айгельдина Анна Александровна - 26 лет;
Мохова Александра Юрьевна - 20 лет.
В Пермском крае работают горячие линии в связи со стрельбой в университете. Номера скорой социальной помощи:
- для стационарного телефона - 129;
- для мобильного телефона - 8 (800) 100-83-05.
Получить помощь психологов можно по телефонам:
- краевой психологический центр 8 (800)100-83-05;
- краевая клиническая психиатрическая больница 8 (800) 200-89-11;
- ГУ МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 258-40-02.
Получить информацию о том, есть ли родственник в числе пострадавших, и в каком медучреждении он находится на лечении, можно по телефону: 8 (342) 254-80-02, 8 (342) 258-07-87.
Напомним, утром 20 сентября на территории университетского кампуса молодой человек с ружьем открыл огонь по студентам. Погибли шесть человек, еще 28 пострадали. Часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести.