В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми

Следственный комитет РФ опроверг информацию о якобы начатой проверки действий преподавателя Пермского госуниверситета, который отказался прервать лекцию во время нападения. Ранее такие сведения распространил один из информационных каналов в Telegram.

Профессор кафедры русского языка Олег Сыромятников в день нападения рассказывал студентам про академика Лихачева и татаро-монгольское нашествие. В это время в аудиторию вбежала мать одной из студенток и сказала о стрельбе. Есть запись их разговора, но профессор продолжил занятие, только согласился выключить свет в аудитории, но предостерег от паники.

Якобы на профессора за отказ от эвакуации студентов пожаловались, и он чуть ли не помешал ей. И вообще, нарушил нормы антитеррористической безопасности. От комментариев такой информации в СК отказались, заявив, что к профессору у них нет вопросов.