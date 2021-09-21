Как в СКФО готовятся к введению обязательной аттестации гидов

Помимо любви к горам у гидов и экскурсоводов должно быть немало знаний, чтобы профессионально проводить экскурсии. Фото: Екатерина Ковалевская/РГ

В начале сентября в регионе прошло заседание местного парламента, на котором рассмотрели изменения в республиканский закон "О туристской деятельности в КБР". Как рассказали в пресс-службе минтуризма Кабардино-Балкарии, нормативный акт не будет значительно отличаться от принятых в других субъектах России. В документе устанавливаются основные критерии аттестации и требования к образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков у экскурсоводов.

- Комиссию, которая будет проводить аттестацию гидов, создадут на базе министерства курортов и туризма региона. Но пока нет нормативной базы, которая регламентирует весь процесс, - рассказала корреспонденту "РГ" заведующая сектором по связям с общественностью минтуризма КБР Ольга Погребняк.

Примечательно, что власти заранее опросили представителей туристического бизнеса с целью узнать их мнение насчет аттестации. Выборку прикрепили к пакету документов и вместе с замечаниями и предложениями в законопроект отправили в республиканский парламент. Согласно опросу, бизнесменов в первую очередь интересовал состав комиссии, а именно представители каких сфер в нее войдут.

- Учитывая специфику региона и зону высокогорья, которая характеризуется повышенной опасностью, в комиссию обязательно войдут сотрудники МЧС, - пояснила Погребняк.

Вместе с тем чиновники отмечают: чтобы большинство гидов успело пройти аттестацию до первого июля 2022 года, действовать нужно очень быстро. Нормативные акты будут доработаны в лучшем случае к концу этого года, а значит, останется всего шесть месяцев на создание комиссии и проведение аттестации.

"Дело в том, что мы должны аттестовать не только гидов из Кабардино-Балкарии, но также из сопредельных регионов. В первую очередь сотрудников турагентств Кавказских Минеральных Вод и Северной Осетии, которые часто отправляют экскурсии на Эльбрус и в другие популярные места нашей республики", - подчеркнули в минтуризма КБР.

Помимо любви к горам у гидов и экскурсоводов должно быть немало знаний, чтобы профессионально проводить экскурсии.

Новый закон должен повысить квалификацию экскурсоводов в России. С ростом внутреннего турпотока дефицит хороших гидов стал ощущаться еще острее, при этом их деятельность практически никак не контролируется, а существующие нормы носят рекомендательный характер. Кроме того, власти хотят очистить рынок от любителей легких денег, которые организуют экскурсии, но при этом из-за низкого профессионализма только наносят ущерб репутации регионов.

- Новый закон позволит убрать с рынка теневых и недобросовестных участников, - уверен глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Борис Пайкин.

В беседе с корреспондентом "РГ" представители туристической отрасли СКФО признали, что власти во многом правы.

- Для турагентств аттестация гидов - это хорошо. Она позволит хотя бы частично очистить рынок от "левых" экскурсоводов с низкой квалификацией. Другой вопрос: как все будет организовано. Главное, чтобы проблемы не возникли у тех фирм, где есть штат профессиональных гидов, - говорит директор турфирмы "Машук" Влада Высоцкая.

Крупных туроператоров нововведение не пугает. Несколько опрошенных корреспондентом "РГ" владельцев бизнеса утверждают, что готовы пройти все необходимые процедуры, чтобы подтвердить квалификацию своих сотрудников. Тем более что сертификат выдадут на пять лет. Кстати, вместе с ним гиды получат нагрудную карточку, которую необходимо будет носить во время экскурсий.

По другую сторону баррикады оказались представители так называемого авторского туризма. Экскурсии у таких гидов зачастую узкоспециализированные и проходят не на постоянной основе. Например, это может быть маршрут по городу от местного краеведа или поездка в обсерваторию с опытным астрономом.

- Большинство из тех, кто проводит такие туры, - энтузиасты, они ничего на них не зарабатывают. Пока не совсем понятно, как новый закон отразится на культурных проектах. Писатели, краеведы, исследователи, которые организуют акции в местах, связанных с литературой, историей, вряд ли будут проходить аттестацию. Понятно, что интернет заполнен подозрительными предложениями и как-то эту деятельность нужно регламентировать, но, на мой взгляд, закон недостаточно точно отражает ситуацию в отрасли, - считает ставропольский писатель и краевед Роман Нутрихин.

По мнению эксперта, изменения могут привести к отказу от экскурсионной деятельности многих узкоспециализированных гидов, у которых не будет ни возможности, ни средств, ни желания проходить аккредитацию. И пострадают от этого в первую очередь туристы.

- Таких специалистов можно назвать гидами-лекторами. В общей системе надо найти способ выделить их деятельность, сформировать для них свои требования. Такие вопросы нужно обсуждать. Мы сейчас говорим о тех, кто работает в массовом туризме, - отметил руководитель Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров Александр Осипов.

Авторы законопроекта, в свою очередь, заявляют, что в европейских странах деятельность экскурсоводов и гидов более регламентирована, чем в РФ. Однако в большинстве стран ЕС не существует обязательной сертификации экскурсоводов, хотя у гида, не имеющего сертификата о прохождении соответствующих курсов, шансов попасть в приличное турагентство почти нет, то есть, по сути, отрасль работает на принципах саморегулирования.

Тем временем

В Дагестане озаботились обеспечением безопасности на аттракционах "зиплайн", "роуп-джампинг" и "банджи-джампинг". По словам председателя правительства РД Абдулпатаха Амирханова, они очень популярны среди отдыхающих и установлены во многих туристических локациях, в том числе в Хунзахском, Казбековском, Акушинском, Гунибском и других районах. Вместе с тем нет механизма контроля над безопасностью их эксплуатации. Кроме того, серьезной проблемой является отсутствие в республике необходимого числа квалифицированных и аттестованных специалистов, обслуживающих экстремальные аттракционы.

Напомним, в Хунзахском районе 21 августа произошел несчастный случай, в результате которого погиб инструктор. В нарушение техники безопасности он не был пристегнут страховочным тросом и при приеме спускавшегося по линии "зиплайна" туриста сорвался вниз. Сейчас следственное управление ведет расследование ЧП, аттракцион после трагедии закрыли.

Как пояснил начальник Гостехнадзора по РД Тагир Кахриманов, такие конструкции, как "зиплайн", не входят в официальный перечень аттракционов и не подлежат государственной регистрации в Гостехнадзоре. На совещании в правительстве РД было предложено проанализировать использование аналогичной техники в Москве и Сочи, где ее установка соответствует всем требованиям безопасности. В частности, речь идет о "зиплайнах" с откатным механизмом, имеющим страховочную систему для инструкторов.

В республике решено сформировать рабочую группу с участием заинтересованных министерств и ведомств, которая займется вопросом обеспечения безопасности при монтаже "зиплайнов", "тарзанок" и другого подобного оборудования, изучит опыт специалистов из крупных регионов страны, а также организует соответствующее обучение для дагестанских инструкторов. Кроме того, премьер-министр РД поручил сформировать правовую базу для эксплуатации таких установок.