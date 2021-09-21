Чем уникален переданный властям замок-тюрьма под Калининградом

Новости

Байден: США вступают в эру "неотступной дипломатии" 19:33
Умер основатель Cabaret Voltaire Ричард Кирк 19:04
Фонду поддержки детей определили финансирование до 2024 года 19:02
Москва "встала" в девятибалльных пробках 18:58
Бастрыкин обсудил с подчиненными расследование происшествий с детьми 18:37
При какой температуре можно жаловаться на холод в садиках и школах 18:36
Первое заседание Госдумы будут готовить члены пяти партий 18:30
Хьюго Уивинг появится в образе Агента Смита в новой "Матрице" 18:24
Глава Минспорта прокомментировал скандал с договорными матчами в гандболе 18:15
К выходным в Москве потеплеет до +15 градусов 18:10
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми 18:06
Городская водосточная сеть Москвы справляется с объемом осадков 17:34
Климов: Кампания по дискредитации выборов в РФ сошла на нет к 19 сентября 17:33
В МИД призвали пресекать попытки пересмотра истории Второй мировой 17:32
В Канаде состоялись досрочные выборы 17:31
В больницах Перми находятся 13 пострадавших после стрельбы 17:30
Ученые обнаружили особые биомаркеры в организме у заболевших ковидом 17:27
В Цюрихе разрешили хоронить усопших вместе с их домашними питомцами 17:16
В Пензенской области утвердили итоги выборов губернатора 17:14
МИД: Правовую оценку решению ЕСПЧ по делу Литвиненко даст Генпрокуратура 17:01
Карпин заявил, что Дзюба еще не завершил карьеру в сборной России 16:59
Захарова: Киеву следует прекратить гонения на независимую журналистику 16:59
Суд в Казани продлил арест основателю финансовой пирамиды Finiko 16:58
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ 16:53
Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
21.09.2021 19:27

Чем уникален переданный властям замок-тюрьма под Калининградом

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 215(8566)
Замок Тапиау, построенный Тевтонским орденом в XIV веке и служивший тюрьмой последние сто лет, передан Калининградской области. Соответствующий договор о передаче имущественного комплекса замка в оперативное управление подписан между региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний и новым пользователем объекта культурного наследия федерального значения - Калининградским областным историко-художественным музеем.

Один из древнейших орденских замков Европы Тапиау остался единственным, сохранившимся после Второй мировой войны на территории современной Калининградской области благодаря бессменному пользователю. С апреля 1945 года, когда Тапиау в Восточной Пруссии (позже переименованный в Гвардейск) взяли советские войска, в замке размещался следственный изолятор для содержания военных преступников, затем до последнего времени - исправительная колония общего режима N 7. Тюрьмой замок был и у немцев начиная со времен Веймарской республики.

Дом Валентина Пикуля в Северодвинске станет отелем

Планы по восстановлению древней цитадели и развитию на ее базе туристической инфраструктуры в регионе вынашивают давно. Вопросы вывода из пенитенциарной системы комплекса зданий, сооружений и земельного участка неоднократно обсуждались на всех уровнях. Но конкретные действия начались в 2018 году, когда появилось указание президента России о передаче замка, затем было дано соответствующее поручение Росимуществу. Теперь эта работа завершена. Закончился и поэтапный перевод исправительной колонии из Гвардейска в другие учреждения ФСИН на территории Калининградской области.

- Министерство юстиции Российской Федерации совместно с УФСИН России по Калининградской области на самом высоком уровне обеспечили внимание и контроль за своевременным исполнением соответствующей дорожной карты, - отметил губернатор региона Антон Алиханов.

- Соблюдены необходимые для отбывания наказания условия содержания заключенных. Все они находятся на территории региона, могут поддерживать социальные связи, их родственникам не придется выезжать за пределы региона, - прокомментировал начальник УФСИН по Калининградской области Дмитрий Рупп.

Один из древнейших орденских замков Европы может стать новым драйвером развития региона

Переданный музею в оперативное управление замковый имущественный комплекс состоит из 48 объектов, включая самое ценное средневековое строение, возведенное в 40-50-е годы XIV века. Здесь сохранились многие аутентичные элементы, к примеру фрески, барельефные средневековые символы. Дальнейшая судьба замка, как сообщил Антон Алиханов, - это передача в собственность региона и поиск инвесторов, способных ввести этот объект в туристический оборот.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Институт и музей блокады Ленинграда объединят в мультимедийный центр

В самом музее пока не намерены обсуждать планы использования замка, считая этот разговор преждевременным. Одно бесспорно: уникальный исторический памятник огромной ценности теперь имеет перспективу открытия для широких масс, ведь до сих пор он был по понятным причинам доступен лишь узкому кругу исследователей.

А регион получил возможность создать еще одну точку притяжения туристов и драйвер развития всего Гвардейского района.

Для потенциального инвестора при всех сложностях, связанных с использованием ОКН федерального значения, очевидна и масса преимуществ. Здания хорошей сохранности, со всеми коммуникациями и выгодным расположением на берегу реки Преголя, в месте слияния ее с Деймой, на международном водном маршруте Е-70. За годы ожидания освобождения замка от колючей проволоки рождались разные идеи наполнения комплекса: музеи, отели, рестораны и кафе, магазины, организация рыцарских шоу, исторических квестов, яхтенная марина... Учитывая стабильно растущий турпоток в Янтарный край и спрос на экскурсионный туризм, практическое воплощение этих идей не выглядит утопией.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Под Калининградом археологи нашли древнюю настольную игру в некрополе

Справка "РГ"

Впервые крепость Тапиау (Тапиом) упоминается в летописях в 1258 году. С ней связаны многие исторические личности. В 1383 году здесь был крещен великий князь литовский Витовт (Витольд, Витаутас). В 1390-1391 годах в замке останавливался граф Генрих Дерби, будущий король Англии и основатель Ланкастерской династии Генрих IV Болингброк.

В Тапиау в XV-XVIII веках хранились архив и библиотека Тевтонского ордена. В 1541 году в замке жил астроном, математик и врач Николай Коперник. В 1568 году здесь скончался и был похоронен последний магистр Тевтонского ордена, первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбург-Ансбахский Гогенцоллерн. Весной 1711 года Тапиау посетил российский император Петр I, проводя русскую эскадру из Лабиау в Кенигсберг.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Путин призвал добиться значимого прогресса по национальным целям к 2024 году
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Мишустин: МРОТ превысит 13,6 тысячи рублей с 2022 года
Захарова: Британия использует инцидент в Солсбери для осложнения отношений с РФ
Глава ЦБ назвала неудачным высказывание своего заместителя о пенсиях