Чем уникален переданный властям замок-тюрьма под Калининградом

Один из древнейших орденских замков Европы Тапиау остался единственным, сохранившимся после Второй мировой войны на территории современной Калининградской области благодаря бессменному пользователю. С апреля 1945 года, когда Тапиау в Восточной Пруссии (позже переименованный в Гвардейск) взяли советские войска, в замке размещался следственный изолятор для содержания военных преступников, затем до последнего времени - исправительная колония общего режима N 7. Тюрьмой замок был и у немцев начиная со времен Веймарской республики.

Планы по восстановлению древней цитадели и развитию на ее базе туристической инфраструктуры в регионе вынашивают давно. Вопросы вывода из пенитенциарной системы комплекса зданий, сооружений и земельного участка неоднократно обсуждались на всех уровнях. Но конкретные действия начались в 2018 году, когда появилось указание президента России о передаче замка, затем было дано соответствующее поручение Росимуществу. Теперь эта работа завершена. Закончился и поэтапный перевод исправительной колонии из Гвардейска в другие учреждения ФСИН на территории Калининградской области.

- Министерство юстиции Российской Федерации совместно с УФСИН России по Калининградской области на самом высоком уровне обеспечили внимание и контроль за своевременным исполнением соответствующей дорожной карты, - отметил губернатор региона Антон Алиханов.

- Соблюдены необходимые для отбывания наказания условия содержания заключенных. Все они находятся на территории региона, могут поддерживать социальные связи, их родственникам не придется выезжать за пределы региона, - прокомментировал начальник УФСИН по Калининградской области Дмитрий Рупп.

Один из древнейших орденских замков Европы может стать новым драйвером развития региона

Переданный музею в оперативное управление замковый имущественный комплекс состоит из 48 объектов, включая самое ценное средневековое строение, возведенное в 40-50-е годы XIV века. Здесь сохранились многие аутентичные элементы, к примеру фрески, барельефные средневековые символы. Дальнейшая судьба замка, как сообщил Антон Алиханов, - это передача в собственность региона и поиск инвесторов, способных ввести этот объект в туристический оборот.

В самом музее пока не намерены обсуждать планы использования замка, считая этот разговор преждевременным. Одно бесспорно: уникальный исторический памятник огромной ценности теперь имеет перспективу открытия для широких масс, ведь до сих пор он был по понятным причинам доступен лишь узкому кругу исследователей.

А регион получил возможность создать еще одну точку притяжения туристов и драйвер развития всего Гвардейского района.

Для потенциального инвестора при всех сложностях, связанных с использованием ОКН федерального значения, очевидна и масса преимуществ. Здания хорошей сохранности, со всеми коммуникациями и выгодным расположением на берегу реки Преголя, в месте слияния ее с Деймой, на международном водном маршруте Е-70. За годы ожидания освобождения замка от колючей проволоки рождались разные идеи наполнения комплекса: музеи, отели, рестораны и кафе, магазины, организация рыцарских шоу, исторических квестов, яхтенная марина... Учитывая стабильно растущий турпоток в Янтарный край и спрос на экскурсионный туризм, практическое воплощение этих идей не выглядит утопией.

Справка "РГ"

Впервые крепость Тапиау (Тапиом) упоминается в летописях в 1258 году. С ней связаны многие исторические личности. В 1383 году здесь был крещен великий князь литовский Витовт (Витольд, Витаутас). В 1390-1391 годах в замке останавливался граф Генрих Дерби, будущий король Англии и основатель Ланкастерской династии Генрих IV Болингброк.

В Тапиау в XV-XVIII веках хранились архив и библиотека Тевтонского ордена. В 1541 году в замке жил астроном, математик и врач Николай Коперник. В 1568 году здесь скончался и был похоронен последний магистр Тевтонского ордена, первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбург-Ансбахский Гогенцоллерн. Весной 1711 года Тапиау посетил российский император Петр I, проводя русскую эскадру из Лабиау в Кенигсберг.