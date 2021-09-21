Разработчик раскрыл секрет скрытности "Варшавянки"

В Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" раскрыли секреты скрытности подводных лодок типа "Варшавянка" - проектов 877 и 636. Заместитель генерального директора ЦКБ Андрей Баранов объяснил, почему их называют "черными дырами".

Как он сообщил РИА Новости, акустическими "черными дырами" их стали называть из-за нового низкооборотного гребного электродвигателя. Появление его на серийных лодках существенно улучшило акустическую скрытность и скоростные качества субмарин.

Совершенствовали и энергетическую установку - за счет более мощных дизель-генераторов. Для этого пришлось немного удлинить подлодки, но зато сократилось время для заряда аккумуляторных батарей. И это тоже положительно отразилось на скрытности. Да и сами батареи стали более емкими. Из-за этого выросла дальность плавания и время нахождения под водой. Затем уже внедрили цифровой гидроакустический комплекс, который расширил поисковый потенциал.

Как добавил Андрей Баранов, модернизационный ресурс и позволил "Варшавянке" оставаться современной на протяжении нескольких десятилетий.