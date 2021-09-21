Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.09.2021,  
10:00
Текст:  Светлана Цыганкова

Разработчик раскрыл секрет скрытности "Варшавянки"

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

В Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" раскрыли секреты скрытности подводных лодок типа "Варшавянка" - проектов 877 и 636. Заместитель генерального директора ЦКБ Андрей Баранов объяснил, почему их называют "черными дырами".

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Башню от БТР-80А установили на Land Cruiser в Йемене

Как он сообщил РИА Новости, акустическими "черными дырами" их стали называть из-за нового низкооборотного гребного электродвигателя. Появление его на серийных лодках существенно улучшило акустическую скрытность и скоростные качества субмарин.

Совершенствовали и энергетическую установку - за счет более мощных дизель-генераторов. Для этого пришлось немного удлинить подлодки, но зато сократилось время для заряда аккумуляторных батарей. И это тоже положительно отразилось на скрытности. Да и сами батареи стали более емкими. Из-за этого выросла дальность плавания и время нахождения под водой. Затем уже внедрили цифровой гидроакустический комплекс, который расширил поисковый потенциал.

Как добавил Андрей Баранов, модернизационный ресурс и позволил "Варшавянке" оставаться современной на протяжении нескольких десятилетий.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Златоустовский машиностроительный завод
Для российского спецназа разработан новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" 19.09.2021
Стрельбу крейсера "Маршал Устинов" крылатыми ракетами сняли на видео 15.09.2021
Российский корабль напугал британцев 14.09.2021
подлодки
Раскрыты характеристики новых немецких и норвежских подлодок 15.09.2021
Группировку подлодок с "Калибрами" в Средиземноморье увеличили до пяти 09.09.2021