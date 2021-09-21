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21.09.2021 18:35
Рубрика: Происшествия

Количество жертв ДТП с автобусом под Ростовом выросло до трех человек

Текст: Николай Грищенко

Количество жертв столкновения в Ростовской области грузового автомобиля и пассажирского автобуса выросло до трех человек.

Фото: Госавтоинспекция Карелии/vk.com/gibddkareliya
В Карелии в ДТП погибли четыре человека и трое получили травмы

Ранее сообщалось о гибели двух пассажиров и о травмировании четверых мужчин и женщин.

Как сообщает прокуратура Ростовской области, смертельное ДТП произошло на улице Желябова в Новошахтинске. Водитель грузовой фуры Volvo не справился с управлением и врезался в автобус Mercedes, в салоне которого находилось 17 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

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