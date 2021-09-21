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21.09.2021 11:40
Рубрика: Происшествия

Крыму на очистку русел рек выделили 88,6 миллиона рублей

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Из резервного фонда правительства РФ Крыму выделят 88,6 миллиона рублей на расчистку русел рек. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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В частности, речь идет о реках Бабу, Дерекойка, Учан-Су, расположенных в районе городского округа Ялта. В их руслах образовались наносы горной породы, заторы из опавших веток, коры и прочей растительности, которые препятствуют движению воды. Аналогичные работы также планируется провести в русле реки Бельбек в Бахчисарайском районе полуострова. Все работы должны быть завершены до 1 февраля будущего года.

Ранее глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщал, что 300 миллионов рублей выделят на противопаводковые работы в руслах нескольких рек Крыма. По его данным, на очистку рек в Ялте, вне границ муниципального образования, необходимо 47 миллионов рублей, а для реконструкции гидротехнических сооружений в городской черте - 171 миллион рублей. Также 44 миллиона рублей потребуются на очистку русел рек в Бахчисарайском районе. На расчистку русла реки Мелек-Чесме в Керчи 33 миллиона рублей планировалось выделить из резервного фонда Крыма.

Напомним, в июне и июле нынешнего года Ялта и Керчь пострадали в результате сильнейших ливней. По оценкам специалистов, масштаб стихийного бедствия значительно увеличился в результате захламления и застройки русел рек.

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