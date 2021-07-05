В Ялте из-за ливней снова затопило жилые дома и дороги

В Ялте в результате сильных ливней, прошедших днем 4 июля и в ночь на 5 июля, оказались затоплены несколько улиц, пострадали частные и многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

- По состоянию на 6 утра 5 июля на территории городского округа Ялта осадки прекратились. Поступило 12 обращений о возможных подтоплениях. Подтапливает дома по улице Вергасова, уровень реки поднялся, сила потока увеличилась, установлены дамбы, - рассказали в министерстве.

По информации Крымского гидрометцентра, 4 июля в Ялте выпала месячная норма осадков.

Возникла угроза подтоплений частных домов на улицах Пушкинской и Боткинской, четырех многоквартирных домов на улицах Изобильной, Кривошты, Киевской. Водой залило подвалы двух многоэтажек, повреждена кровля многоквартирного дома в поселке Парковое. Повторно затопило дом в микрорайоне Хуторок. Жители в соцсетях сообщают о затоплении дороги в поселке Краснокаменка.

В Ялте продолжают устранять последствия сильного наводнения, которое произошло 18 июня. К расчистке и ремонтам привлечены 634 человека и 88 единиц техники. От пострадавших принято 979 обращений, 603 из них касаются утраченного имущества первой необходимости и поврежденного жилья, 183 - поврежденных автомобилей, еще 193 заявки поступило от бизнеса. 459 человек получили выплаты на общую сумму 30,7 миллионов рублей. В пунктах временного размещения остаются 38 человек, включая шестерых детей.