На Черноморское побережье Кубани обрушились сильные ливни

На части Черноморского побережья Кубани начались сильные дожди.

В поселке Джубга за 45 минут выпало 43 миллиметра осадков, в селе Небуг одноименная река поднялась выше неблагоприятной отметки. Об этом "РГ" сообщил заместитель руководителя Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края Александр Колесник.

- Сейчас по всей восточной половине Кубани, включая Черноморское побережье, особенно в Новороссийске и Туапсе, наблюдаются слабо-умеренные осадки с отдельным вкраплением ливневых дождей, - рассказал он. - Серьезных подтоплений нет. В районе Туапсе зафиксирована гроза. В поселке Джубга за 45 минут выпало 43 миллиметра осадков, а в селе Небуг одноименная река поднялась выше неблагоприятной отметки, при этом ее уровень уже идет на понижение.

Как ранее сообщала "РГ", в ближайшие два дня на Кубани действует штормовое предупреждение.

В Сочи пока нет дождя - осадки ожидаются сегодня после обеда, но на пляжах, как и в других черноморских городах, тоже пусто. Сейчас на море наблюдается легкое волнение. С сегодняшнего дня на всей прибрежной территории Кубани похолодало. Столбики термометров опустились до +10-15 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду, местами порывы 15-18. В Сочи пока сохраняется +24 градуса, но к вечеру похолодает до +18. До конца недели на курорте ожидается +14-17 градусов.

Как уточнил Александр Колесник, на Кубани осадки сохранятся до конца недели - в ближайшее время безоблачной погоды не ожидается.

Кстати, вода в акватории Черного моря стала немного остывать. Напомним, в Сочи 15 сентября температура воздуха и морской воды сравнялась и составила +26 градусов. Сейчас, по информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды у берегов главного кубанского курорта составляет +24 градуса, в то время как в Туапсе и Геленджике - +23, в Анапе и Новороссийске - +22, а в Темрюке - +20.