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18.09.2021 13:25
Рубрика: Общество

В Сочи установилась комфортная температура воздуха и морской воды

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи сейчас время бархатного сезона: столбик термометра установился на отметке комфортной температуры воздуха, а морская вода еще не остыла. В середине сентября их температура сравнялась и составила +26 градусов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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На днях, 15 сентября, на городском пляже "Маяк" наблюдался настоящий аншлаг: словно на фотографиях советского времени от скопления отдыхающих яблоку негде было упасть. Правда, на следующий день погода резко испортилась - с самого раннего утра начался мощный ливень. Как ранее сообщала "РГ", в микрорайоне Кудепста вода на дорогах стала пребывать и начала смывать мусор из переполненных контейнеров. Тогда в городе-курорте из-за непогоды было объявлено штормовое предупреждение.

- В Сочи бархатный сезон проходит планово, - рассказала "РГ" генеральный директор Туристской ассоциации регионов России Светлана Ануфриенко. - Никаких особых откликов не слышно, ничего непредсказуемого.

По ее словам, на отдых в Сочи всегда много желающих даже несмотря на капризную погоду. Зато сейчас прекрасное время для тех, кому жара противопоказана по состоянию здоровья.

В горах также чувствуется дыхание осени. Как и у моря, там установилась комфортная температура воздуха (+21 градус). На этой неделе в горах периодически наблюдались дожди.

Фото: iStock
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Отметим, что в морском кластере проходят яркие события сезона - ХII Sochi Jazz Festival и 32-й Открытый российский фестиваль "Кинотавр", а в горном "рулит" спорт - там впервые открылась тренировка российского этапа гонки Enduro World Series в преддверии главной мировой гонки для маунтинбайкеров.

Сегодня и у моря, и в горах Сочи солнечно. Отдыхающие загорают, купаются в море, совершают прогулки по экологическим тропам и осваивают сложные маршруты - одним словом, наслаждаются отдыхом.

В ближайшие дни в Сочи прогнозируется днем +22-24, ночью +17-19. А до конца сентября на курорте ожидается +18-24 градусов. На следующей неделе вплоть до воскресенья синоптики обещают дожди.

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