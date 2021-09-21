В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"

Новости

Минцифры упростит получение результатов по заказанным госуслугам 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 1 926 новых случаев COVID-19 11:53
Потоки лавы уничтожили более 166 домов на острове Ла Пальма 11:47
Захарова: Непризнание Турцией итогов выборов в Крыму не останется без внимания 11:14
Представители туриндустрии попросили не вводить регулирование цен в отелях 11:07
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву 11:06
В Москве пересчитали соловьев 11:05
Умер лауреат двух премий "Грэмми", джазмен Элиот Вадопиан 10:55
В Подмосковье зафиксирован рост госпитализаций пациентов с COVID-19 10:45
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ 10:35
Заболотный признан лучшим игроком матча ЦСКА - "Спартак" 10:33
СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота 10:29
В ФАС рассказали о мерах в случае неуплаты Booking штрафа 10:27
Россия в полном объеме восстановила авиасообщение с Беларусью 10:20
Бразилец Эндрю Парсонс останется президентом Международного Паралимпийского комитета 10:18
В Москве впервые произошел пожар в электробусе 10:15
В Москве найдено тело актера из "Служебного романа" Игоря Бучко 10:06
В Москве начинаются "Дни без турникетов" 09:46
Опубликован список погибших при стрельбе в университете Перми 09:39
В Китае высоко оценили появление АК-12 в российской армии 09:32
Студентка пермского университета рассказала подробности нападения 09:27
Валерий Фальков встретился с ректорами вузов в Перми 09:16
Мэрия заявила о скором завершении реконструкции МКАД 09:08
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии 08:55
Семерых пострадавших при стрельбе в Перми отправят в Москву 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21.09.2021 11:34
Рубрика: Власть

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"

Текст: Илья Изотов
Фото: Министерство промышленной политики Республики Крым Фото: Министерство промышленной политики Республики Крым
Фото: Министерство промышленной политики Республики Крым

В Керчи на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт". В церемонии принял участие Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. "Аскольд" - это уже второй корабль, построенный на керченском предприятии.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Второй новый корабль противоминной обороны пополнил Черноморский флот

Корабль-"близнец" "Аскольда" "Циклон" спустили на воду летом 2020 года, и сейчас он проходит комплекс испытаний в Новороссийске. А на корабле "Амур", что еще строится на заводском стапеле, уже завершена сборка корпуса и начался монтаж оборудования.

Во время церемонии спуска "Аскольда" на воду награждены грамотами специалисты предприятия, принявшие активное участие в строительстве кораблей.

Спроектированные Центральным морским проектно-конструкторским бюро МРК проекта 22800 "Каракурт" имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развить скорость свыше 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими системами. Среди главных преимуществ - высокая маневренность и повышенная мореходность. Использованные при строительстве корпуса и надстроек технологии пониженной отражающей способности делают МРК малозаметными для радаров противника. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.

Всего для ВМФ России планирует построить не менее 18 МРК проекта 22800.

Справка "РГ"

"Каракурты" имеют очень мощное вооружение: это комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. Основа ударного вооружения - вертикальная пусковая установка УКСК 3С14, предназначенная для хранения, транспортировки и запуска ракет семейства "Калибр" и "Оникс". Артвооружение может варьироваться от 100 миллиметров автоматической универсальной артиллерийской установки до 76 миллиметров автоматической универсальной артустановкой. Есть два шестиствольных 30-миллиметровых автомата. Также корабли имею хорошо сбалансированную систему ПВО и очень мощный комплекс радиотехнического оборудования, в том числе РЭБ новейших поколений.

В регионах Власть Безопасность Армия Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах
Спецборт МЧС с ранеными в ходе стрельбы в Перми вылетел в Москву
Рар: Попытка остановить "Северный поток-2" навредит Германии
Роспотребнадзор: "Дельта"-штамм вытеснил другие варианты COVID-19 в РФ
СМИ: В Судане совершена попытка госпереворота
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств