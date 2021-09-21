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21.09.2021 10:39
Рубрика: Экономика

Пивовар и дизайнер по вышивке: Названы самые необычные вакансии сентября

Текст: Татьяна Воробьева

Аналитики в перечне вакансий за сентябрь среди секретарей и айтишников нашли несколько уникальных и необычных предложений от работодателей.

Фото: iStock
Названы самые высокие зарплаты среди популярных у россиян вакансий

Так, по данным сервиса Работа.ру, сеть московских клубов ищет механика боулинга. Среди требований - умения обращаться с оборудованием определенной фирмы, а так же - дисциплинированность и смелость. Искомый специалист должен будет следить за состоянием механизмов и натирать дорожки.

В Брянске фирме требуется художник-дизайнер по разработке схем для вышивания. Помимо знания соответствующих программ, соискатель будет придумывать разной сложности узоры и изображения. Причем, компания готова взять на работу человека без опыта и обучить его этому ремеслу.

Столичные кинотеатры предлагают место киномеханика. Из плюсов вакансии: помимо того, что работник может рассчитывать на индивидуальный удобный график, ему обещают еще и бесплатные билеты в любой зал сети.

В Москве требуется лифтер-проводник. Причем, с группой по электробезопасности не ниже II, соответствующей квалификацией и сертификатами. Среди личных качеств фигурирует, например, пунктуальность. В обязанности сотрудника, помимо прочего, входит сопровождение лифта при подъеме и спуске, поддержание чистоты кабины.

В Свердловской области ищут старшего пивовара. Требования к кандидату серьезные: среднее профессиональное образование, аккуратность и порядочность. Со своей стороны компания готова безвозмездно обучить сотрудника всем премудростям изготовления хмельного напитка. В перспективе обещают карьерный рост.

Новосибирское предприятие разместило вакансию сборщика 3D-принтеров. Соискатель должен обладать опытом с навыками сборки сложных механизмов уметь управляться с электроинструментом и компьютером, быть внимательным к мелочам.

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