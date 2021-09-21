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Текст:   Матвей Линник 
11:23 21.09.2021

Росреестр упростил снятие с кадастрового учета снесенных объектов

Росреестр упростил процедуру снятия с кадастрового учета объектов, прекративших свое существование. Соответствующий приказ зарегистрировал Минюст, сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, в приказе содержится перечень документов в акте обследования, которые предоставляются в орган регистрации прав исключительно при их наличии.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Если таких документов нет, то акт обследования готовится без них и указывается причина их отсутствия. Это упростит для правообладателей процедуру снятия объектов с кадастрового учета и будет способствовать актуализации сведений ЕГРН", - пояснил он.

Среди документов, отсутствие которых не помешает снять объект с учета - решение собственника о сносе, уведомление о завершении сноса, решение властей о признании жилья аварийным и подлежащим сносу и другие.

Ранее в Росреестре сообщили, что ведомство с 2023 года будет выдавать новый вид выписки из ЕГРН. В документе будут указываться установленные в пользу конкретного лица ограничения прав и сведения об обременениях его недвижимости.

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