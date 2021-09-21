Росреестр упростил снятие с кадастрового учета снесенных объектов

По словам замглавы Росреестра Алексея Бутовецкого, в приказе содержится перечень документов в акте обследования, которые предоставляются в орган регистрации прав исключительно при их наличии.

"Если таких документов нет, то акт обследования готовится без них и указывается причина их отсутствия. Это упростит для правообладателей процедуру снятия объектов с кадастрового учета и будет способствовать актуализации сведений ЕГРН", - пояснил он.

Среди документов, отсутствие которых не помешает снять объект с учета - решение собственника о сносе, уведомление о завершении сноса, решение властей о признании жилья аварийным и подлежащим сносу и другие.

Ранее в Росреестре сообщили, что ведомство с 2023 года будет выдавать новый вид выписки из ЕГРН. В документе будут указываться установленные в пользу конкретного лица ограничения прав и сведения об обременениях его недвижимости.