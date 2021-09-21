Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты

Россияне по итогам августа нарастили объем валюты на текущих счетах до рекордных 36 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

В августе клиенты банков увеличили объем валютных средств на счетах на 2,2%. При этом накопления россиян на валютных вкладах продолжают снижаться - на 1,2%.

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, такую динамику можно объяснить использованием накоплений на текущих счетах в инвестиционных целях​​​. Вклады в иностранной валюте приносит околонулевую доходность и клиенты банков переводят средства на инвестиционные счета.

Ранее американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио призвал не накапливать активы в долларах США. По его словам, риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для американской экономики.

"Это сумасшедшая идея - держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная​​​. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить, что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США", - заявил Далио.