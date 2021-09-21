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21.09.2021 15:41
Рубрика: Экономика

Россияне скопили на счетах рекордный объем валюты

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Россияне по итогам августа нарастили объем валюты на текущих счетах до рекордных 36 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

Фото: istock
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В августе клиенты банков увеличили объем валютных средств на счетах на 2,2%. При этом накопления россиян на валютных вкладах продолжают снижаться - на 1,2%.

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, такую динамику можно объяснить использованием накоплений на текущих счетах в инвестиционных целях​​​. Вклады в иностранной валюте приносит околонулевую доходность и клиенты банков переводят средства на инвестиционные счета.

Ранее американский финансист и миллиардер, основатель инвестиционного фонда Bridgewater Associates Рэй Далио призвал не накапливать активы в долларах США. По его словам, риски дисбаланса на финансовом рынке сейчас являются главными для американской экономики.

"Это сумасшедшая идея - держать все в долларах, где нулевая процентная ставка, если не отрицательная​​​. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится. Лучше продать эти обязательства и купить, что угодно. Любые активы сейчас лучше, чем облигации США", - заявил Далио.

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